„Svého činu lituji. Já už tu lítost projevil hned několik málo minut po činu. A projevovat ji budu pořád,“ řekl při své závěrečné řeči Václav Špaček. Podle státní zástupkyně Lenky Faltusové, která navrhovala trest ve výši 25 let nepodmíněně, je ale vyjádřená lítost muže pouhá sebelítost.

Soud přihlédl také k tomu, že muž čin spáchal na osobě blízké. Což potvrdil i obžalovaný, který před soudem o své oběti odmítl hovořit jako o poškozené, mluvil o ni jako o Alence.

„Trest je mírnější, byť výjimečný. Závěry soudních znalců mě vedly k tomu, že resocializace u obžalovaného je ztížená a negativní faktory převažují ty pozitivní,“ sdělila státní zástupkyně.

14 sečných ran do hlavy

Šestašedesátiletý Václav Špaček svou přítelkyni napadl 4. dubna ve spánku ve společném bytě v Lanškrouně. Nad ránem si vzal gumové rukavice, pustil televizi a pak svou družku nejdříve udeřil sekáčkem na maso, který si dopředu v bytě schoval. Když žena začala utíkat, dohnal ji a pobodal kuchyňským nožem. Nakonec ji rdousil. Žena se asi dvacet minut bránila, pak ale svůj boj o život prohrála. Podle obžaloby své družce způsobil 14 sečných ran do hlavy, tři do krku a další do horních končetin.

Vraždu ženy v Lanškrouně muž promýšlel. Napadl ji ve spánku sekáčkem na maso

Soudce Jan Šlosar přihlédl i k posudkům soudních znalců, podle kterých má muž smíšenou poruchu osobnosti s narcistickými sklony. Vysokoškolsky vzdělaný Václav Špaček je podle soudních posudků nadprůměrně inteligentní a zdatný manipulátor bez schopnosti pocitu viny.

„Rád vyhledává rizikové situace, často necítí strach. Jeho emoční a citová povrchnost ho od strachu chrání,“ uvedla před soudem znalkyně z oboru psychologie Lenka Čermáková.

Obžalovaný, který už byl v minulosti trestán a pobýval i dvakrát ve vězení, podle znalkyně navíc není na svobodě schopný nápravy. „Reaguje odmítavě, především pokud je jeho osobnost okolím hodnocena tak, že neodpovídá jeho sebeobrazu,“ popsala osobnost vraha psychiatrička Eva Čápová.

U soudu se smál

Vrah před soudem reagoval na výpověď znalců smíchem. Na otázku soudce, zda mu je něco k smíchu, neodpověděl, později ale označil posudky za neobjektivní. Při své až teatrální výpovědi muž také zdlouhavě kritizoval práci soudů, státního zastupitelství, policie nebo finanční vyúčtování soudních znalců. Předtím už také řekl, že mu ve vazbě nic nechybí.

Podle trestního senátu krajského soudu byl u obžalovaného jasný záměr usmrtit poškozenou, a to zvlášť surovým a trýznivým způsobem.

Chtěla přestat žít, řekl před soudem vrah. Ženu z Lanškrouna zabil sekáčkem

To potvrdil i soudní znalec Jan Rejtárek, který prohlížel tělo zemřelé. Podle něj by v případě poskytnutí péče byla možnost smrt odvrátit. „Žádné z poranění nebylo samo o sobě smrtící, ke smrti vedla mnohočetnost a rozsah zranění,“ popsal Rejtárek s tím, že trvá na tom, že žena zažila mučivé útrapy a umírala desítky minut. „Žena cítila bolest a uvědomovala si, k čemu situace vede,“ doplnil před soudem Rejtárek.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu na podání odvolání. Obhájce obžalovaného se odvolal na místě.