Hlídka vzápětí vyrazila do ulice Kunětická, kde měli dva muži řezat pilou dopravní značku. Oznámení se potvrdilo a v oblasti obočí přítomných strážníků nastalo už hotové cunami. To proto, že legendární postavičky Pat a Mat ze seriálu „A je to!“ ve službě nepotkáváte každý den.

Na začátku všeho byla tisícikoruna, kterou jeden z aktérů strčil do nízkého sloupku dopravní značky. Důvod proč se tak stalo, nedovedl nikdo z nich rozumně vysvětlit. Nejdříve ji zkusili vytáhnout ručně. Neúspěšně. Záchrana bankovky poté pokračovala nákupem pilky na železo. Tou se dva koumáci pokusili sloupek odříznout. Poškodili přitom jak sloupek, tak na něm připevněnou dopravní značku a svůj pokus pro fyzické vyčerpání vzdali v polovině řezu. Jde tu historku ještě vylepšit? Ano. Třeba tím, že strážníci zjistili, že oznamovatelem protiprávního jednání byl sám jeden z aktérů celého příběhu. Hodnota 1,41 promile v jeho dechu by zde mohla být částečným, nikoliv však jediným, vysvětlením celého dění.

Po vstřebání počátečního ohromení začali strážníci jednat. Zadokumentovali místo události a tisícikorunu zachránili stavebním vysavačem, který zapůjčil jeden ze svědků celé show.

Bankovku a zřejmě ještě několik dalších navíc budou pánové ještě potřebovat, až se začne vyčíslovat způsobená škoda na dopravním značení a oznámení od strážníků doputuje na správní orgán, který provede další účtování. Kdy se podle této události začne natáčet další díl animovaného seriálu o dvou kutilských inovátorech, je to jediné, co zatím nevíme jistě.



