„Opakovaně vám byla dána šance v podobě alternativních trestů, ale asi jste si toho nevážil a vykonal jste dva závažné skutky. Útočil jste na lidi,“ řekla v odůvodnění rozsudku soudkyně Anna Sobotková. Nižší sazbě pomohlo i to, že se obžalovaný k činu přiznal. Na druhou stranu, nepomohla Novákova neléčená závislost na alkoholu a drogách.

Opilý byl i v den, kdy na náměstí v Moravské Třebové napadl svého vrstevníka. Novák ho nejméně čtyřmi ranami pěstí do hlavy srazil k zemi, kde poškozený upadl do bezvědomí. Napadený muž si pobyl měsíc a půl v nemocnici, následoval rok pracovní neschopnosti.

O šest dní později, opět v opilosti, zbil i svou tehdejší přítelkyni. „Opakovanými údery pěstí do obličeje ji srazil do kleku, kde ji oběma rukama tloukl, až začala krvácet z nosu a úst. Žena se v důsledku intenzivního útoku zhroutila na podlahu, kde se choulila do zimní bundy, kterou měla oblečenou a snažila se krýt před údery obžalovaného, který ji několikrát kopl do žeber, a když zjistil, že silně krvácí, z bytu odešel,“ je podle iDnes.cz uvedeno v obžalobě.

Ženě způsobil tříštivou zlomeninu nosních kostí, pohmoždění levého oka, výrazný otok obličeje s oděrkami, krevní podlitinu v krajině obou očnic a drobné poranění na kořeni nosu. Dosud není zdravotně v pořádku, po Novákovi požadovala 100 tisíc odškodné, soud jí přiznal 60.

Rozsudek je pravomocný.