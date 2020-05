Naštěstí se pád obešel bez zranění a shodou náhod kolem procházel i strážník, toho času mimo službu. Ihned si všiml neobvyklého pohybu u vody a od hlavy k patě mokrého muže. Podnapilému plaváčkovi pomohl dostat se bezpečně na břeh a vyrozuměl kolegy ve službě. Podle očekávání byla dechová zkouška pozitivní, i když výše nadýchané hodnoty všechny zúčastněné překvapila. Přístroj ukázal 3,45 promile. Vzhledem k stavu muže, kdy se jen těžko orientoval, bylo bezpečnější jej nechat vystřízlivět na záchytce. Poté mu byl za jeho nezodpovědné chování vystaven účet.

Hledaná osoba na sebe upozornila sama

Je to nenapravitelný mladík. Během tří let má u městské policie 23 záznamů, včetně toho posledního z nedělního dne. Hlídku, která řešila podnapilého muže na nádraží, totiž oslovil školou povinný chlapec s tím, že půjčil jinému „kamarádovi“ telefon a on mu jej teď nechce vrátit. Jako důvod mu uvedl, že mu nejde odhlášení od sociální sítě Facebook, proto si musí u sebe ještě telefon ponechat. Strážníci si tento zvláštní argument chtěli nechat vysvětlit přímo od aktéra. Jednání bylo ale nakonec velmi rychlé. Jakmile mladík ve věku mladistvého uviděl strážníky, telefon okamžitě vrátil a přál si celou záležitost rychle uzavřít. Měl k tomu důvod. Lustrací totiž bylo zjištěno, že se jedná o osobu hledanou Policí ČR. Na místo si tedy nakonec přijela mladíka vyzvednout hlídka státní policie a školák mohl i se svým mobilem pokračovat v cestě domů.