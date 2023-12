Další podvod, v němž sehrála svou roli falešná identita a naivita podvedené ženy, řeší kriminalisté na Pardubicku. Šestačtyřicetiletá žena přišla o své peníze a nedostala kabelku, mobil ani americké dolary. Podlehla přesvědčivému podvodníkovi, který se vydával za amerického pilota žijícího v Madridu.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/imago stock&people/imago stock&people

Pilot ženu oslovil na sociálních sítích. „Po několika dnech vzájemného psaní a poznávání se, měl muž mít zrovna narozeniny a tak chtěl ženu, kterou zná jen prostřednictvím internetu, obdarovat dárkem. Aby svůj úmysl utvrdil, posílal jí i videa, jak dárek v podobě luxusní kabelky nakupuje. Byl natolik přesvědčivý, že tomu žena uvěřila. Měla dostat nejen kabelku známé značky, ale i mobilní telefon a ještě další věc, která však měla být překvapením,“ popsala začátek příběhu Dita Holečková, mluvčí pardubických policistů.

Jak už to ale v podobných případech bývá, poslání dárků mělo úskalí. Pilot potřeboval, aby žena zaplatila CLO ve výši 700 dolarů. Dárky totiž měly být v hodnotě osm set tisíc korun. To na ženu nezabralo, jenže se do případu vložila další osoba. Tentokrát se mělo jednat o zaměstnance přepravní společnosti.

„Potřebu zaplatit požadovanou částku zdůvodňoval tím, že po naskenování balíčku uviděl v krabici asi 30.000 amerických dolarů. A jelikož se peníze v balíku posílat nesmí, a navíc je to trestné, psal ženě, že pro ni bude lepší ten poplatek zaplatit a on obsah balíku nikde nenahlásí. Žena peníze zaplatit nechtěla, ale tlak na ni se opakoval a stupňoval. Údajný pracovník přepravní společnosti chtěl celou věc předat celní službě, která by balíček zabavila a žena by tak o vše přišla. Poškozená nakonec souhlasila a peníze poslala. Bohužel nezůstalo jen u jedné platby. Pokaždé to byla stejná historka – peníze sice v pořádku došly, ale je potřeba zaplatit další, jinak bude balíček zabaven a vše začne vyšetřovat policie. Ženě o balíku dokonce vystavili i jakýsi doklad podepsaný celníkem. Jeho jméno si poškozená na internetu ověřovala a skutečně ho tam našla,“ uvedla Holečková.

V komunikaci nadále pokračoval i pilot z Madridu. Ten se omlouval a nechápal, že to tak dlouho trvá. Po několika týdnech poškozené ženě došlo, že se patrně bude jednat o podvod a obrátila se na policii. Za tu dobu už ale stačila přijít o 170 tisíc korun.

„Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až pět let za mřížemi,“ uzavřela mluvčí.