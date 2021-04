„Poškozeného mělo kontaktovat několik osob, hovořících anglicky, z různých telefonních čísel, s historkou, že jde o pracovníky softwarové společnosti, kteří mu chtějí pomoci s ochranou před hackerským útokem na jeho počítač,“ informovala policejní mluvčí Dita Holečková. Volající byli neúprosní a muže přesvědčovali tak dlouho, až jim umožnil vzdálený přístup ke svému počítači i mobilu.

„Když s ‚pomocí’ skončili, na bankovním účtu muži chybělo 221 tisíc korun. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu,“ dodala Holečková s tím, že neznámým pachatelům hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na pět let. Policisté upozorňují občany, aby v podobných případech byli obezřetní. Zejména by nikomu neměli poskytovat osobní údaje, fotokopie platební karty a kódy k přístupům do elektronického bankovnictví, a to ani po telefonu a e-mailu.

„Pachatel mnohdy působí jako přítel ze sociálních sítí, může se vydávat za jinou osobu nebo pracovník banky, někdy zasílají na e-mail zprávy, kde adresáta vyzývají k zadání osobních údajů. Pachatelé zjišťují čísla mobilních telefonů na stránkách uživatelů sociálních sítí, kde je vlastníci zveřejňují a vůbec si neuvědomují, že může být jejich telefon zdrojem získání peněz pro podvodníky," uvedla za policii Dana Ladmanová.