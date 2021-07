Opilého muže původem ze Slovenska nalezla hlídka strážníků v pardubických Polabinách. Muž značně ovlivněný alkoholem seděl pod stromem. Strážníci mu dali dýchnout, načež alkoholtester ukázal hodnotu 3,63 promile alkoholu. Strážníci ale cizince neodvezli na záchytnou stanici, jak je běžné, ale do nemocnice, jelikož si rozbitou lahví od slivovice pořezal ruku.

"Muž pod stromem nejprve musel na lékařské ošetření, protože si úmyslně pořezal ruku, z které mu tekla krev. Poté, co mu bylo poskytnuto lékařské ošetření, byl převezen na záchytku, kde již zůstal do svého vystřízlivění," okomentovala to mluvčí Městské policie Pardubice Lucie Klementová.

Úsměvné na celé události je, že muž se pyšní tetováním ACAB. Jedná se o zkratku anglických slov ‚all the cops are bastards‘, což v češtině znamená, že všichni policisté jsou bastardi.

"Když jsi děsně drsnej a navždy ACAB frajer s 3,64 promile v žíle, ale pak tě na ulici ty naši bastardi musej zachraňovat, protože si lahví od slivky tu žílu otevřeš. Ale i takovým samozřejmě pomůžeme," glosovali to pardubičtí strážníci na Twitteru.