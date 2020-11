„V pondělí 26. října jsme zasahovali v rodinném domě, kde mělo být větší množství psů chovaných v nevhodných podmínkách. Na místě jsme nalezli psy, kteří byli chováni v několika místnostech buď volně nebo v klecích. Čivavy, stafordi a buldočci se pohybovali ve svých výkalech a všude se šířil nesmírný zápach,“ popsala tisková mluvčí Iva Kormošová. Policie provedla u majitele, se kterým bude zřejmě zahájeno trestní řízení, domovní prohlídku. „Čekáme na závěry odborného vyjádření veterinářů, na jehož základě se rozhodne, zda se majitelé dopustili nějakého trestného činu,“ dodala.

Inspektoři státní veterinární správy na místě posuzovali zdravotní stav zvířat a podmínky chovu. „V době kontroly bylo na místě okolo sedmi desítek dospělých zvířat (psů, fen i štěňat), především čivav, buldočků a dalších menších plemen. Kontrolovaný chovatel je Krajské veterinární správě znám a byl z její strany v minulosti již kontrolován. V květnu letošního roku podala KVS na základě zjištění získaných při předchozí kontrole kontrole na uvedeného chovatele trestní oznámení z důvodu podezření z trestného činu týrání zvířat,“ upřesnil tiskový mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

Kapacita útulku u hradeckého lesního hřbitova je kolem šedesáti míst. Magistrát proto hledá možnosti, kam zabavené psy umístit. „ Poskytnutí azylu zabaveným psům z množírny není v žádném případě povinnost města. Dokud to půjde, tak se samozřejmě o psy postaráme, ale je nutné přiznat, že je to velmi náročné. A to nejen z pracovního hlediska, ale také z ekonomického, útulek musí zajistit nemalému množství psů stravu, vodu a náklady spojené s pobytem v útulku. Zatím bylo odhadnuto, že náklady za sedm desítek psů činí přibližně 22 tisíc korun za den,“ říká náměstkyně primátora Věra Pourová.

Zdroj: Youtube

Hradecký útulek tak dočasně příjem příjem psů zastavil. „Do útulku denně volají desítky lidí s nabídkami adopce. Těchto nabídek si samozřejmě velmi vážíme, ale bohužel v tuto chvíli jim nejsme schopni vyhovět, ačkoliv bychom třeba i rádi. Dokud nebude rozhodnuto jinak, přistupujeme k psům s tím, že jsou ve vlastnictví soukromé osoby. Nemůžeme tedy dělat nic, ani psy darovat, můžeme jen financovat jejich náklady,“ informuje ředitel Technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil.

Dvaašedesátiletý invalidní důchodce, kterému veterináři spolu s policií psy odebrali, dříve podnikal ve výrobě laminátových kanoí. Firma je ale od září 2016 v likvidaci. K datu likvidace vykázala téměř 700 tisícovou ztrátu. Podle uzávěrky za rok 2017 bylo součástí účetnictví firmy ocenění příchovu zvířat.