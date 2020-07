Z ulice odstranili 2 injekční stříkačky, v jednom případě pomohli najít majitele auta, který nechal otevřené auto a klíče od něj ve dveřích. V 6 případech pak strážníci ověřovali totožnosti černých pasažérů v hromadné dopravě a do záchranné stanice Pasíčka také poputují dvě poštolčí mláďata, která se našla v centru města a nebyla schopná vlastními silami vzletět.

Došla baterie. Strážníci pomohli seniorce na vozíku domů

Pomáháme i v Holicích, kde strážníci z Pardubic také působí. Naši hlídku tam oslovil jeden muž s tím, že nalezl seniorku v nesnázích. 83letou důchodkyni na železničním přejezdu zradil elektrický vozík, kterému začala zlobit baterie. Strážníkům se podařilo těžký vozík částečně zprovoznit. Pomoc nabídli i pracovníci místních technických služeb s tím, že by vozík s pomocí rampy dostali na nákladní auto. Toto řešení ale nakonec nebylo nutné, strážníci ženu i s vozíkem dostali až domů, kde ještě pomohli vozítko umístit na nabíječku.



Mám právo se najíst, když mám hlad. Ale na povinnost platit zapomněl

Napravit svérázné názory jednoho zákazníky vyjeli strážníci do obchodního domu v Polabinách. 41letý muž si vyložil samoobsluhu tak, že na prodejní ploše zkonzumoval rohlík, sýr a kachní tlačenku. Toto své jednání doprovodil prohlášením, že když má hlad, má právo se kdekoliv zdarma najíst a hodlal prodejnu opustit. V tom mu zabránil pracovník ostrahy a to se neobešlo bez konfliktu, protože neplatící zákazník začal po ostraze plivat. Strážníci na místě proto muže nejen uklidnili, ale i náležitě vysvětlili, že každému právu nejprve předchází povinnosti a to konkrétně za zboží zaplatit. Za jeho protiprávní jednání hlídka muži uložila pokutu příkazem na místě ve výši pět tisíc korun.