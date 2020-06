Dvakrát zabezpečovali opuštěná a otevřená vozidla. Na dětském hřišti odstranili z prolézačky ostrý vrut a provedli kontrolu i dalších atrakcí, aby nedošlo ke zranění dětí. Desetkrát prověřovali oznámení na rušení nočního klidu, které bylo prokázáno ve dvou případech, kdy padla pokuta. A třináctkrát vyjížděli k událostem, kde hrál roli alkohol.

Rybář leknutím spadl do vody a nakonec vběhl strážníkům do náruče

Podnapilý muž chytal ve tři ráno ryby. Jeho aktivita zaujala i hlídku, která právě v místě prováděla kontrolní činnost. Jakmile rybář spatřil služební vozidlo, lekl se, zavrávoral a spadl do vody. Naštěstí tam nebyla hloubka, takže do půl pasu zmáchaný chlapík vylezl na břeh a dal se na útěk. Studená koupel, přítomnost alkoholu a možná i rozrušení způsobilo, že si popletl směr a namísto, aby utíkal od strážníků, běžel jim naproti. Podle očekávání neměl muž rybářský lístek, ani povolenku, za to v dechu měl necelé dvě promile alkoholu. Vzhledem k okolnostem, kdy kvalitní rozcvičkou byl muž zcela při smyslech a s hlídkou komunikoval, provedli strážníci odejmutí prutu a případ předají správnímu orgánu k dořešení.

Pokec s keckami a kalhoty dole

Strážníci řeší nejrůznější události, třeba i takové, při kterých si hlavní aktéři povídají klidně i se svými teniskami. Právě takový podivín se nacházel v centru města, seděl na lavičce, opakovaně se svlékal a oblékal a neustále promlouval k páru svých bot. Strážníci zjistili, že kromě toho, že má muž v dechu 3,38 promile, stojí za jeho zvláštním chováním i patrně i jiný problém, zřejmě psychického původu. Na místo tak byla přivolána i posádka záchranky, která si muže převzala do péče.

Fotbalové emoce tekly i po utkání

Stahovačka, fofrovačky a nakonec pěstička v obličeji. Takhle nějak byl zakončen zápas v malé kopané. Dva hráči si nevyměnili pouze názory, ale i rány. Respektive, jeden ze spoluhráčů se nechal unést a inzultoval svého spoluhráče pěstí do obličeje. V přítomnosti hlídky byl již na místě klid, oba hráči si vše v klidu vyjasnili a útočníka nakonec mrzelo, že se nechal unést svými emocemi. Hlídka oba poučila o dalším možném postupu a popřála jim již klidný zbytek dne.