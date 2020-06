Největší nasazení si tentokrát vyžádal večerní fotbalový zápas mezi týmy Pardubic a Hradce Králové, na který Městská policie Pardubice i Policie České republiky dohlížela ve velkém. Žádného zásahu však nebylo třeba, strážníci uložili pouze jednu sankci za pokus o pronesení pyrotechniky do areálu.

Záchrana ležící seniorky

O půl třetí ráno vyjela naše hlídka na pomoc do bytového domu. Sousedé zde z bytu seniorky slyšeli nejprve ránu a poté volání o pomoc. Dveře bytu byly pochopitelně zamčené, náhradní klíče žena nikomu v domě nedala. Operační středisko proto vyhledalo dalšího příbuzného ženy a do místa jeho bydliště vyjela další hlídka, ale jak se později ukázalo, syn ženy bydlí jinde a ani na další předpokládané adrese nebyli strážníci úspěšní. Po vyčerpání všech možností o kontaktování rodiny proto na místo museli přijet hasiči. Těm se podařilo do bytu dostat přes pootevřené okno. 83letá žena naštěstí nebyla nijak zraněna, hasiči a strážníci ji proto pouze zvedli a uložili. Hlídka pak zjistila také kontakt na syna a o události jej informovala. Syn se vzápětí dostavil na místo a s hlídkou se dohodl, že by bylo vhodné zajistit náhradní klíče, kdyby k podobné situaci došlo v budoucnosti. Řešení události trvalo dvě hodiny - od půl třetí ráno do půl páté.



Strážníci pomáhali řidičům

Dvakrát strážníci pomohli řidičům v nesnázích. V prvním případě se na ně obrátil řidič dodávky, který si zabouchl dveře a uvnitř vozidla klíče. Strážníkům se dveřím podařilo domluvit a otevřít je. O půl hodiny později v Jahnově ulici se na strážníky obrátil další řidič. Tady už ale vozidlu nebylo pomoci. Nepojízdné auto tak strážníci pomohli odtlačit ze silnice, aby netvořilo překážku v provozu.

Pozor na velkou vodu

Rozvodněná Chrudimka v Pardubicích nenaškodila a její hladina dále klesá. Městská policie Pardubice i přesto chce upozornit obyvatele města na možná rizika. V lokalitě parku Pod Vinicí mohlo dojít k podemletí břehů. Dbejte proto zvýšené opatrnosti v těsné blízkosti řeky. Druhé upozornění směřujeme zejména k rodičům. Strážníci v pondělí přijali oznámení o dětech v parku Na Špici, které si hrají na vodních nafukovacích atrakcích na soutoku Labe a Chrudimky i za současného zvýšeného průtoku vody. Doporučujeme proto doma s potomky důkladně probrat pravidla bezpečného chování doma i venku.