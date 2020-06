Ve větší míře se nám objevovalo zachraňování opeřenců. V několika případech strážníci řešili narušení nočního klidu, v jednom případě i domácí potyčku, přebírali nález peněženky nebo oznámení o chybějícím kanálovém krytu. Ten hlídka označila a informovala příslušný městský obvod o potřebě náhrady. Při měření rychlosti pak strážníci zastavili strážníci v Husově ulici automobil, který krom překročení rychlosti měl za volantem řidiče, kterému byla vystavena blokace řidičského průkazu. Další jízdu mu zakázala policejní hlídka a toto jednání poputuje ke správnímu orgánu. V neděli navečer pak ve spolupráci s hasiči strážníci uzavřeli park v lokalitě Pod Vinicí kvůli stoupající hladině řeky Chrudimky. Opatření ukončili v pondělí dopoledne, kdy voda přestala zaplavovat chodníky.

Víc než velká voda ale strážníky zaměstnávala jiná tekutina – alkohol. Jako druhý hlavní bod pak byly všemožné krádeže. A někdy se nám obě témata propojila.

Muž kradl čokoládu. Prý z hladu. Žena se oháněla holicím strojkem

Co se krádeží týká, byl to náročný víkend. Strážníci jich řešili celkem 11. Od drobností až po trestné činy. Mezi pachateli byl například senior, který bez placení zkusil odnést semena petržele za 16 korun. Zajímavé byly i dva případy krádeží celkem 3 kusů slunečních brýlí. Za současného deštivého počasí lze toto chápat, jako výraz optimismu, ale samozřejmě je to spojeno i s vystavením pokuty. Na vodu bohaté počasí možná zohlednil i další pachatel, který se bez placení vydal pro rybářské háčky. I tady tento úlovek se mu prodražil.

Devět čokolád se zase pokusil ukrást 32letý muž z Teplic. Prý tak učinil pouze z hladu. Zvláštní dietu mu strážníci zpestřili o sankci ve výši 6000 korun a čokoláda putovala zpět do prodeje. Další z pachatelů ukradl jen pivo. Jeho problém s placením je ale dlouhodobějšího charakteru a to natolik, že v jeho případě šlo už o trestný čin a strážníci jej k řešení už museli předat policistům. Druhý takový případ zase skončil pokutou v maximální výši deset tisíc korun. To v případě ženy, jejíž seznam přestupků v centrální evidenci je na tyto skutky náležitě bohatý.

Podobnou selektivní dietu zřejmě měla 33letá žena bez trvalého přístřeší, kterou ostraha přistihla se třemi lahvemi rumu. Platit za ně u pokladny nehodlala. A jedno varování zřejmě nestačilo. O den později ji s batohem plným věcí zadrželi na pokladně dalšího obchodu. Nákup se tentokrát krom jiného sestával ze dvou rumů, čtyř vodek a dvou piv. K spolupráci se žena neměla, naopak i přes výzvy strážníků chtěla pokračovat směrem k východu a cestu si zkoušela probít vyzbrojena holicím strojkem. Nepovedlo se. Strážníci zakročili s použitím donucovacích prostředků a ženu, která nadýchala téměř 2 promile alkoholu, umístili na záchytnou stanici.

Některé opilé strážníci doslova i vyprošťovali

Krom velkého množství krádeží byla další veličinou tohoto víkendu voda. Ale ta ohnivá. Skolila například 73letou ženu, kterou za dveřmi svého bytu na rohožce našel majitel jednoho bytu v ulici Jana Zajíce. Cizí žena navíc začala být ihned po probuzení agresivní a ani přítomnost strážníků jí nijak nezklidnila. Po dechové zkoušce putovala k dospání na záchytnou stanici. Nejvíce kritickým dnem se ukázala neděle, kdy strážníci dopravili na záchytnou stanici pět osob. Například ženu, kterou nezachránilo ani opírání o jízdní kolo, ani soucitného kolemjdoucího. Ani jedno ji nedokázalo udržet na nohou. S hodnotou 3 promile skončila její pouť opět na záchytné stanici. Dále to byl s 3,68 promile opilec na nádraží, opilý muž na zastávce v ulici Hradecká, který si k sobě masivním řetězem přivázal i svůj milovaný půllitr, který byl pravděpodobně z NDR. Zatímco muže alkohol zcela rozbil, skleněný půllitr vyvázl beze škod. Jako tečku na závěr pak uvádíme případ opilého muže, kterého si strážníci museli vylovit jako jelena z příkopu. O pomoc je požádal zřízenec z nemocnice, který pod okny psychiatrické ambulance spatřil polonahého muže, jak se marně škrábe do kluzkého a příkrého svahu. Protože se však nejednalo o pacienta, ale zbloudilého opilce, požádal o pomoc strážníky. Ti za pomoci smotaného prostěradla nakonec muže z příkopu vylovili a po naměření hodnoty 2,17 promile bezpečně uložili na záchytné stanici.