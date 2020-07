Muž na žádost svého syna šel do Kauflandu, kde si vybral 54 tisíc korun a všechny své úspory poslal synovi do Iráku. „Věděl, že jeho syn je členem a že peníze budou použity na uspokojování jeho potřeb při fungování v IS. Ani to, že jednal ze soucitu pro svého syna, neznamená, že by se nedopustil trestného činu,“ uvedl v závěrečné řeči státní zástupce Martin Bílý.

Odsouzený muž pochází z Iráku, ale odstěhoval se, protože odmítá násilí. Ve Spojených arabských emirátech se mu narodil syn, se ženou se ale rozvedl a chlapec zůstal s matkou. Muž si pomocí internetu našel novou přítelkyni, která žila v České republice a v roce 2006 se za ní odstěhoval. Jeho syn za ním poté přijel, i on si našel Češku a narodilo se mu první dítě, ani tento vztah ale nevydržel.

„Tehdy islám nepraktikoval, sám od sebe se ani nemodlil,“ řekla jeho bývalá přítelkyně, která byla v té době ještě nezletilá. Rodičům se ale její partner nelíbil, měl podle nich zlé oči. „Později ho začala více zajímat situace v Iráku, přestal se stříhat a holit. V noci se koukal na videa, jak příslušníci IS vraždili zajatce a nutil mě, ať se dívám také,“ popsala žena při výslechu.

Odjezd do Iráku

Najednou se objevil dopis na rozloučenou, kde muž oznámil, že odjíždí do Iráku. „Věděl jsem, že se modlí, ale nevěděl jsem, že šel v tom náboženství tak daleko, že by mohl být členem nějaké organizace,“ prohlásil obžalovaný u soudu s tím, že když to zjistil, byl půl roku v depresi a za synovo jednání se styděl.

Syn s otcem komunikoval po Skype, otci posílal propagační materiály a videa, v nichž i sám hrál. Ten ho v tom nepodporoval, ale ani mu to nezakázal, aby s ním syn nepřerušil komunikaci. „Poté, co nám vítr donesl vaši munici, tak tato munice se vám vrací, aby vás udusila svým kouřem s povolením Alláha, a my jsme teď vprostřed rafinérie,“ říkal muž v jednom z videí. Syn otci přiznal, že pro členy teroristické organizace vařil a že se přímo zapojil do bojových akcí. Na chvíli se ale odmlčel, jelikož byl v bojích zraněn, ani to ho ale neodradilo ve své činnosti pokračovat. „Díky Alláhovi jsem se zotavil z řízené americké rakety namířené na rafinerii. Ležel jsem v nemocnici týden nebo deset dní,“ psal otci.

Podpora terorismu

V létě 2017 nakonec komunikace mezi otcem a synem utichla. „Spojenecké síly srovnaly Mosul se zemí a náš kontakt se přerušil. Dodnes o něm nemám zprávy, předpokládám, že je mrtev. Nevím ani, jestli můj vnuk žije,“ řekl před soudem za pomocí překladatele obžalovaný. Jeho synovi se totiž v Iráku narodilo druhé dítě.

„Vy jste podporoval člena teroristického hnutí, aby tam mohl žít, mohl pro ně aktivně něco dělat. Věděl jste, že v létě už tam nebude bezpečné zůstat, nikde jste si ale nepsali, že by jeho rodina měla místo opustit. Váš syn tam chtěl zůstat a být věrný myšlenkám IS. Věděl jste, k čemu budou prostředky sloužit, ty peníze potřeboval na to, aby mohl dále bojovat,“ uzavřela případ soudkyně Anna Sobotková.