Pomohl teroristům? Rozhodne soud

Šel do Kauflandu a poslal peníze teroristům do Iráku. To se píše v obžalobě Mohammeda Yousefa Al Samarraiea z Havlíčkobrodska. Muž obviněný z financování terorismu stane ve čtvrtek před pardubickým soudem. Za to, že poslal 54 tisíc korun svému synovi, který je členem teroristické organizace, mu hrozí 3 až 12 let ve vězení.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Archiv VLP