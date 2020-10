Zatímco jsme byli rádi za víkend bez opileckých přeborů, tak v pondělí se doslova protrhla všechna alkoholická stavidla.

Ilustrační foto | Foto: MP Pce

Lihové tornádo a fernetová smršť se prohnala celým městem a nebrala ohledy. Bohužel hlavně na zdravotníky a strážníky. Telefonáty nám v pondělí jen pršely. Nejdříve v ulici Jiřího Potůčka na muže, který před ubytovnou, dělal problémy a provokoval. Strážníci muži doporučili procházku na čerstvém vzduchu a odjeli na žádost záchranné služby ověřit oznámení na ležícího opilého bezdomovce v centru města. Žádného nenašli a tak se mohli vrátit k restauraci v Trnové, kde našli toho muže, kterého před chvílí poslali hledat klid do přírody. Ten jejich dobrých rad nedbal a místo vyvětrání se ještě opil do stavu, kdy hlídka musela přivolat záchrannou službu, která 36letého muže s 3,86 promile předala do nemocnice.