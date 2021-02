Pardubické strážníky na bezprizorního psa pobíhajícího v dubinském lese upozornila žena, která tam vyrazila s dětmi. Psovod fenku odchytil, a protože bylo patrné, že je v dobré kondici, začali tušit, že ji bude majitel hledat. V lese i blízkém okolí provedli šetření s cílem zjistit, komu se psí parťák zaběhl. Bohužel neúspěšně, takže fenka mířila do útulku. Fotky nového zatoulaného přírůstku se dostaly na sociální sítě a také k muži, který poznal, že se jedná o psa jeho dlouholetého kamaráda.

A síla pětačtyřicet let trvajícího přátelství nenechala nikoho chladným. Kamarád totiž všechno napsal. Vylíčil, že fenka utekla pootevřenou brankou při pohybu řemeslníků okolo domu, taky přiznal, že kamarád je po ortopedické operaci, což mu omezuje pohyb a ve sněhových závějích je to zcela nemožné. Jeho kamarád mu i přes své vlastní zdravotní komplikace nabídl, že by se pokusil mu pomoci, ovšem o tom majitel fenky nechtěl ani slyšet s tím, že přece nebude nikoho obtěžovat a až nabere síly, zařídí si vyzvednutí psí tulačky sám. Pracovnice útulku veškerou komunikaci s pánem poslala strážníkům a ti se bez váhání pustili do pomoci. Naložili fenku a dovezli ji zpátky domů za svým páníčkem. Za šťastným shledáním fenky a majitele stojí silný příběh letitých kamarádů. Kdysi je spojila láska k muzice a přírodě a toto přátelské pouto si svou dojemnou jedinečnost zachovalo i po několik desítek let.

Po testech rovnou na policii

Kontroly osob bez domova pokračují, a to nejen, kvůli silnému mrazu. Asistent prevence kriminality, který má na starost sledování problémových lokalit, získává i zprávy z terénu od osob bez domova. Díky tomu bylo zjištěno, že dva muži pobývající na ulici přišli do kontaktu s jinou osobou, která byla covid pozitivní. Ve spolupráci s SKP Centrem byl u mužů proveden antigenní test, který byl negativní. Při ověřování totožnosti se navíc ukázalo, že jeden z mužů se nachází v databázi hledaných osob. Ve světle těchto událostí byl třiačtyřicetiletý muž předán Policii ČR.