Mezi nimi byl i jeden čerstvě propuštěný trestanec, který začerstva zamířil za svou bývalou partnerkou a začal za použití násilí řešit rodinné spory. Jeho chování bude vyřešeno až po vystřízlivění. A asistovali jsme včera také u takové únikové hry. Po cvičení yogy nám jedna z účastnic volala, že jí ve studiu zapomněli a zamkli. Odemykání čaker na fabky nezabírá a tak jsme raději sehnali někoho, kdo má klíče.

Následující událost není jen dílem čtvrtka, ale souhrn dění za uplynulé tři dny, kdy se městská policie spolu s dalšími organizacemi snažila vyřešit problém s jedním cizincem.

Tři dny práce kolem jednoho cizince

Několik dní trvající problém řešili strážníci společně se zdravotníky a cizineckou policií. Převozy, zjišťování, zařizování, ale společnými silami jsme případ dotáhli do konce.

Vše začalo hned několika oznámeními od občanů, kteří upozornili na podivného muže, který se pouze v bundě a spodním prádle pohybuje Pardubicemi. Dvakrát se mu podařilo před hlídkou zmizet. Když jej strážníci konečně našli na kraji pole, zjistili, že jde o 39letého cizince původem z Ukrajiny, propuštěného z nemocnice. Muž byl navíc silně znečištěn a komunikace s ním byla obtížná. Na místo pro vyjel jak asistent prevence kriminality, tak sanitní vozidlo městské policie a přes operační středisko jsme sehnali i tlumočníka. Ani s ním se nechtěl bavit, po dohodě s asistentem prevence kriminality jsme tedy cizinci zajistili alespoň dočasný pobyt v azylovém domu pro muže, aby měl kde strávit noc. Ještě ten večer tam odtud ale odešel. O nějakou dobu později neposedný cizinec skončil v policejní cele. Následující den akce pokračovala. Na žádost policie zajistili strážníci převoz sanitním vozidlem městské policie do SKP Centra, kde už bylo zajištěno čisté oblečení a nezbytná hygienická péče a následoval opět převoz do Nemocnice Pardubice. Tam se přišlo na to, že muž má žloutenku, takže krom jiného následovala důkladná dezinfekce našeho sanitního vozidla. Ani tady příběh nekončí. Následující den jsme cizince převáželi opět, tentokrát na oddělení cizinecké policie do Opočínku, kde se dále potvrdila už zjištěná informace, že muž se na území České republiky nachází neoprávněně a bude přes příslušné zařízení navrácen do země původu.