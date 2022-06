Řidič bez řidičáku na sebe upozornil parkováním na chodníku

Třiatřicetiletý řidič se rozhodl vydat do centra Pardubic. Na tom by vlastně nebylo nic zvláštního, pokud by dotyčný neměl soudně vystavený zákaz řízení. Nebýt drobnosti, možná by mu i jeho jízda prošla.

Řídil bez papírů a ještě parkoval na chodníku | Foto: Městská policie Pardubice