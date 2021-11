Šofér, který už deset let nemá oprávnění řídit, na křižovatce v centru Pardubic málem narazil do strážníků.

Ilustrační foto | Foto: Archiv MP

Asi zapomněl, že kromě toho, že nemůže řídit, nezná ani pravidla silničního provozu. Na frekventované křižovatce na Masarykově náměstí muž málem narazil do vozidla strážníků. Zapomněl na to, že má dát přednost protijedoucímu vozidlu. Hlídka auto po pár metrech zastavila a zkontrolovala. Při výzvě k předložení řidičského průkazu nastal problém. „Dvaačtyřicetiletý řidič hlídce sdělil, že už asi tak deset let řidičák nemá, což potvrdily i údaje z registru řidičů,“ řekla mluvčí městské policie Lucie Klementová. Pro muže si tak musela přijet hlídka Policie ČR, která mu ráda poskytla odvoz.