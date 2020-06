Za čtvrtek zaznamenali strážníci v Pardubicích 187 událostí.

Řidič měl problém s alkoholem. Nejen s alkoholem | Foto: MP Pce

Den jim o půl třetí ráno otevřeli dvě mladé dívky a chlapec shodně ve věku patnácti let. Z Tyršových sadů si pod vlivem alkoholu před strážníky zkusili i zaběhat. To jim nevyšlo a se strážníky pak museli počkat na příchod zákonných zástupců a čekají je i další nepříjemnosti s tím spojené. Z ulice strážníci také odklidili namol zpitého bezdomovce, který silně znečištěný a téměř 3 promile alkoholu v dechu ležel na lavičce nedaleko hlavního nádraží. Vyjeli jsme také na pomoc muži, který odchytil kočku s obojkem. Než ale hlídka dorazila na místo, kočka muže kousla do prstu a utekla. Strážníci mu proto alespoň zranění ošetřili.