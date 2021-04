V posledních týdnech zaznamenali policisté oznámení týkající se neshod mezi rodiči a dětmi. Někdy jde o demolice bytu či domu ze strany běsnících potomků například pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, jindy o nemalé majetkové spory. "Ať je to tak či onak, většinou jde o bezmoc rodičů s těžkým srdcem vykázat plnoleté děti, s nimiž nesdílí stejný názor, nebo kteří je jakkoliv okradli, z domu," poznamenala krajská mluvčí policie Eva Maturová.

Zajímavý případ, který se týkal krádeže oken, zaznamenali nyní policisté na Bohdanečsku.

"Okenní výplně nenašli majitelé domu poté, co se jejich syn z domu odstěhoval. Syn opravdu uvedl, že výzvu rodičů aby si vzal to, co mu patří, pojal doslova. Okna sám zaplatil, proto výplně odmontoval a odvezl do nového místa bydliště, ačkoliv tam zajisté ‚nepasují’. V souvislosti s tímto krokem upozorňujeme, že okna a podlahy jsou stejně jako ostatní pevné ‚komponenty součástí domu. Pokud i nájemník vloží peníze do pronajatého bytu, musí se s majitelem domluvit na způsobu vyrovnání investic vložených do nemovitosti, ale nemůže si okna, radiátory či podlahy jen tak odmontovat, odvézt a zanechat za sebou holobyt. Oznamovatelům nyní nezbylo nic jiného, než se se synem domluvit, nebo s ním vést občanskoprávní spor," popsala případ Maturová.

"U policie v Hlinsku vyhledala pomoc žena, hlavní podezřelou je její vlastní dcera. Případ se týká peněz určených pro nákup automobilu a prodeje nemovitosti. Zatímco matka pověřila dceru nákupem vozidla Audi s automatickou převodovkou, dcera měla jiný názor a zakoupila Škodu Superb," uvedla Maturová. To ale není vše.

"Dle oznamovatelky dcera v rozporu s dobrými mravy údajně prodala svůj poloviční podíl zrekonstruované nemovitosti jejich rodičů a peníze užila pro vlastní potřebu. V popisovaném jednání ze strany oznamovatelky je spatřeno podezření ze zpronevěry. Zda je tomu skutečně tak, to kolegové prověřují," dodala policejní mluvčí.