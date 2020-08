V deset večer se z jednoho pardubického hřiště ozýval dětský pláč. Rodiče, kteří byli na místě přítomni, to ale moc nevnímali, vlastně ani nemohli. Oba byli pod vlivem alkoholu.

Žena měla v dechu necelé dvě promile a její druh byl o jedno promile ještě zdatnější. Vzhledem k tomu, že v přítomnosti podnapilých rodičů byly i děti ve věkovém rozmezí od kojence až po 7 let, byla na místo přivolána pracovnice OSPODu, která zajistila následnou péči o děti i matku. To se ale příliš nelíbilo jejímu druhovi, který začal být velmi vulgární. Na výzvy, aby své chování zklidnil, nereagoval a naopak se snažil strážníka odstrčit. Následovalo přiložení pout a převoz na záchytku, kde muž zůstal do svého vystřízlivění.