Dohodu o odškodnění rodina postiženého Adámka ještě nepodepsala. Podle nemocnice k tomu ale dojde v řádu týdnů.

Krajská nemocnice Pardubice. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Médii ve středu prolétla zpráva, že rodina Adámka postiženého po operaci mandlí se s Pardubickou nemocnicí dohodla na odškodném. Otec poškozeného chlapce se proti tomu ale ohradil. „Dohoda se tvoří, ale pokud je to zatím v procesu a není nic podepsaného, nebudu přece do světa vykřikovat, že to je hotové,“ řekl Jan Vyčítal.