„Částka se skládá z požadavku na dva miliony korun za vytrpěné bolesti a 20 milionů za ztížení společenského uplatnění,“ vysvětlil právní zástupce rodiny Mario Švehelka. Stejné peníze po nemocnici požaduje také rodina Adama Vyčítala, který má trvalé následky po operací mandlí. „Případy jsou podobné, taktéž se jedná o těžké postižení mozku u malého dítěte,“ dodal Švehelka.

Holčičce jsou čtyři měsíce a všechny následky se podle obhájce budou teprve projevovat. Matka dívky trpěla streptokokem, kterým se při porodu může nakazit i dítě. Antibiotika však personál Pardubické nemocnice novorozenci nepodal včas, několik hodin po porodu byla dívka v kritickém stavu převážena do Hradce Králové a má trvalé poškození mozku.

Okolnostmi celého případu se nyní zabývá ministerská kontrola. „Ve středu jel do Pardubické nemocnice náměstek pro zdravotní péči Roman Prymula,“ informovala mluvčí Ministerstva zdravotnictví Renata Povolná. Podle náměstka je nutné počkat na vyjádření soudního znalce, který rozhodne, zda měl interval, v němž byly léky podány, vliv na současný stav. „Interval nebyl dodržen, nicméně je třeba říci, že doporučení odborné společnosti nemusí být závazná pro všechna oddělení. Budeme diskutovat, jestli to, co se stalo následně po prodlevě, vedlo ke stavu, který tady byl. Musí se jednoznačně vyjádřit soudní znalec, jestli může dojít k tomuto postižení, i když aplikujeme antibiotikum včas,“ řekl pro ČTK Prymula.

Dvě nemocnice ženu odmítly přijmout

Nelíbí se mu také okolnosti, za jakých se rodička do nemocnice dostala. Žena v sanitce strávila téměř hodinu, nemocnice v Rychnově nad Kněžnou a v Hradci Králové ji odmítly přijmout, záchranáři ji proto z Vamberka vezli do Pardubic. „Pokud je hrozba porodu nezralého dítěte, daná nemocnice by měla odrodit matku v místě, mělo tedy dojít k porodu v Rychnově,“ citovala Prymulu ČTK.

„Pacientka byla v 33. týdnu těhotenství, šlo tedy o předčasný porod, pro který rychnovská porodnice není vybavena. Vzhledem k tomu, že nebyl ohrožen život matky ani dítěte, nemohla být dle příslušných předpisů v porodnici v Rychnově nad Kněžnou tedy přijata,“ vysvětlila mluvčí nemocnice v Rychnově Lucie Chytilová.

Podle rodiny však neměla cesta na komplikace vliv, holčička se narodila zdravá. „Žena mi po porodu poslala fotku, že je holčička zdravá. Po dvaceti hodinách ji najednou převáželi v kritickém stavu do Hradce. Život se nám otočil o 180 stupňů,“ vylíčil otec Jaroslav Mráček.