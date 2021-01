Včera odpoledne tomu ale bylo jinak. Personál tohoto zdravotnického zařízení požádal o pomoc s mužem, který se dožadoval vpuštění dovnitř s tím, že se chce ubytovat. Strážníci muži vysvětlili, že záchytka není ubytovací zařízení, ale nemocniční, navíc nocleh v tomto ústavu vyjde na několik tisícovek.

Muž, který nejevil známky opilosti, toto sdělení pochopil, a když nepochodil na záchytce, zajímal se alespoň, kudy se dostane do nemocnice, že by se rád podíval na psychiatrii, protože má nějaké problémy, s kterými by se rád svěřil. Lékař na záchytce tedy ještě před odchodem muže zkontroloval a poté mu byla vysvětlena cesta na požadované místo.