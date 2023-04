Policisté z Pardubického kraje zadrželi a obvinili dva muže ve věku 24 a 25 let, kteří jsou podezřelí ze spáchání podvodu v souvislosti se složenkami SIPO. "Obviněným hrozí až osm let odnětí svobody," uvedla mluvčí krajského ředitelství policie Markéta Janovská.

Sipo. Ilustrační foto | Foto: Česká pošta

Mladíci se podvodem hodně napakovali, po celé republice bylo jejich jednáním dotčeno asi čtyři tisíce lidí. Na počátku se objevily pochybnosti těch vnímavých, kteří zaregistrovali na složence SIPO podezřelou položku "služby". Jakmile se zpráva mediálně rozšířila, začaly se ozývat stovky lidí, kteří by si jinak zřejmě podezřelé částky nevšimli.

Policie varuje: Ohlídejte si platby SIPO, položka "služby" míří k podvodníkům

"Požádala jsem babičku, ať mi ukáže doklad a už jsem to viděla - dva tisíce korun za služby. Ani by si toho nevšimla. Okamžitě jsme přes poštu platbu zablokovali," řekla Jana Novotná z Chrudimska.

Naštěstí stařenčiny peníze nedoputovaly na konto podvodnické dvojice. "Pokud plátce odmítá uhradit některou z předepsaných položek na platebním dokladu SIPO, má možnost na kterékoliv pobočce České pošty požádat o vystavení dokladu SIPO na vybrané platby a bez podezřelé položky je uhradit," informoval mluvčí podniku Česká pošta Matyáš Vitík.

Napadených SIPO je 3700. Policie: Dost podvodných plateb jsme zachránili

Pokud by mladíci vyinkasovali dva tisíce korun od čtyř tisícovek lidí, přišli by si na kulatých osm milionů korun. Osmiletý trest vězení pro ně by byl tudíž velmi trefný.

"Vývoj a bližší informace k celému případu zveřejníme, jakmile to bude možné," řekla mluvčí policie Janovská s tím, že šetření podvodu stále pokračuje.

SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) je obstaravatelská činnost České pošty, která spočívá v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, daně z nemovitosti, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek. Zdroj: ceskaposta.cz