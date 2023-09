Místo vraždy zločin opilství

Podle soudního spisu byla žena po požití většího množství alkoholu v kombinaci s nejméně čtyřmi druhy léků, včetně antidepresiv a hypnotik, ve stavu nepříčetnosti. „Ve stavu těžké opilosti, kterou si sama přivodila požitím většího množství alkoholických nápojů v kombinaci s léky, měla za následek její z nedbalosti zaviněnou nepříčetnost, neboť nemohla ovládat své jednání,“ popsala obžaloba. Proto byl čin překvalifikován z vraždy na zločin opilství.

Podle soudního znalce byla žena závislá na alkoholu.

„Došel jsem k závěru, že v době, kdy měla spáchat trestný čin, netrpěla žádnou duševní chorobou. Nejzávažnější je ovlivnění alkoholem a léky, v důsledku toho jsem zhodnotil, že její ovládací schopnosti byly vymizelé,“ uvedl soudní znalec Jaroslav Tržický z oboru psychiatrie s tím, že žena v době, kdy měla spáchat trestný čin, měla snížené i rozpoznávací schopností.

Obžalovaná si podle svých slov pamatuje jen to, že při hádce sáhla po noži a napřáhla se. „Pak už si nic nepamatuji,“ vypověděla žena.

Lékař soud také upozornil na to, že bez léčby je její pobyt na svobodě nebezpečný. „V opilosti se chová agresivně. Nemá motivaci s tím něco dělat a když bude pít, bude se tak chovat i nadále,“ dodal Tržický.

Neútočila poprvé

Žena, kterou dnes k soudu z vazby přivedla policejní eskorta, svou vinu popírá. „Jeho výpověď je lživá, skutečnost byla opravdu jiná,“ dodala obžalovaná Iveta R. Obviněná žena nebyla doposud soudně trestaná, přestože policisté zjistili, že v minulosti měla nožem napadnout dva jiné muže. Jeden z nich však nedal souhlas k jejímu trestnímu stíhání a druhý věc na policii ani neoznámil.

To dnes soudu potvrdil i jeden z bývalých partnerů.

„Život s ní byl divoký. Vyhrotilo se to díky alkoholu,“ řekl svědek V. G., který s obžalovanou ženou několik let žil, a kterého obžalovaná v minulosti dvakrát napadla nožem. „V nemocnici jsem nemohl zůstat, musel jsem do práce, protože v tu dobu jsem živil ji i sebe. Druhý den se ke mně zase vrátila, tak to prostě bylo,“ popsal muž soudkyni.

O tom, že žena léky na psychické problémy kombinovala s alkoholem, mluvili i další bývalí partneři. „Když byla opilá, byl to úplně jiný člověk,“ vypověděl policii další ze svědků L. C. „My jsme se ani tak nehádali, problém byl jen v těch prášcích,“ popsal J. J., další z bývalých partnerů obžalované.

Ženě za zločin opilství hrozí 3 až 10 let ve vězení. Za zločin vraždy by jí přitom hrozilo 10 až 18 let.

„Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let,“ udává trestní zákoník.

Obhajoba dnes soudkyni Annu Sobotkovou žádala o předvolání dalších svědků. Soudní líčení tak bude před pardubickým soudem probíhat i v dalších dnech.