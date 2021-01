Hned dva násilné sexuální trestné činy, jejichž obětí byly nezletilé děti, projednával tento týden pardubický krajský soud. Oba obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolaní, rozsudky tudíž nejsou pravomocné.

Soud, soudce - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

První případ je starý už bezmála deset let. Podle obžaloby Josef L. v letech 2010 až 2012 opakovaně, nejméně dvakrát do měsíce sexuálně zneužíval nezletilého, přestože věděl, že je mladší patnácti let. Vlastní uspokojení si na dítěti vynucoval násilím. „Bez jeho souhlasu, proti jeho vůli, poté, co jej buď udeřil rukou, nebo tím, co měl zrovna po ruce, nebo využil jeho strachu klást mu aktivní odpor, neboť by byl jinak bit,“ stojí v záznamu rozsudku.