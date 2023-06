Náhodné setkání skončilo brutálním útokem. Mladík si za oběť vyhlédl starší ženu, která venčila psa. „Srazil ji na zem, kde ji osahával, a následně ji předloktím pravé ruky po dobu několika vteřin intenzivně škrtil, přičemž od svého jednání upustil až poté, co se poškozená začala bránit kousáním, škrabáním a následně též údery rukama a nohama a křikem,“ popsala čin ze srpna loňského roku obžaloba. Násilník ženu navíc několikrát kopl do hlavy. Žena se s vypětím všech sil ubránila. Policie útočníka den nato dopadla.

S traumaty se ale poškozená žena vypořádává dodnes.

„Ruce se po mně sápaly všude. Bliklo mi hlavou, že takhle pod tím stromem nechci umřít, pod rukama nějakého šílence. Začala jsem ho škrábat a kousat a začala jsem volat o pomoc,“ vypověděla policii oběť. „Měl šíleně nenávistný pohled, jako by mě chtěl zabít,“ dodala žena.

Obžaloba také uvedla, že žena má trvalé následky a trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Mladík, kterého z vazby přivedla policejní eskorta, před soudem řekl, že se cítí být vinen a prohlásil vinu. Dále se už k ničemu nechtěl vyjadřovat. Soud tak sáhl po trestu na spodní hranici sazby, vzal totiž v potaz polehčující okolnosti jako přiznání, následné prohlášení viny obžalovaného nebo to, že muž nebyl doposud trestán.

Krajský soud při rozsudku musel přihlédnout i k věku útočníka, který byl v době činu čerstvě plnoletý.

„Zároveň ta vaše společenská nebezpečnost je mimořádně vysoká. To je věc, které se ženy a kdokoliv, kdo jde sám, bojí. To, že jdu sám do lesa, tam kde to dobře znám a vyskočí na mě cizí velký chlap,“ řekla přímo k obžalovanému soudkyně Anna Sobotková s tím, že oběť se bála o svůj život.

Muž je nebezpečný

Podle soudních znalců je mladík lehce mentálně retardovaný a má sklony k agresivnímu jednání. V minulosti už se navíc opakovaně léčil na psychiatrii.

„Byla zjištěna psychosexuální nezralost a sexuální agresivita,“ potvrdil soudní znalec Jan Kolomazník.

Na svobodě by byl mladík bez léčení, podle soudních lékařů, nebezpečný.

„Má tendenci reagovat agresivně. Zaměřuje se na svůj vlastní prospěch a uspokojení a za tím si takzvaně jde,“ potvrdila znalkyně Tereza Sejkorová Benešová s tím, že motivem k činu byla ryze sexuální touha. „Ženu vnímal pouze jako objekt,“ přiblížila Sejkorová Benešová.

Rozsudek není pravomocný, obhájce se na místě odvolat. Státní zástupkyně i zmocněnkyně oběti si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.

Poškozená žádá navíc nemajetkovou újmy za duševní útrapy ve výší 200 tisíc korun. Její odškodnění se bude řešit v občanskoprávním řízení.