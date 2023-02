"Muž své chování vysvětloval těžkou životní situací. Sám ale uznal, že to nebylo vhodnou formou. Za své počínání se nakonec omluvil a strážníci mu uložili pokutu," uvedl mluvčí strážníků Jiří Sejkora.

Uklízet pokutové bloky se ale ukázalo být poněkud předčasné. Do situace se totiž zapojil muž, který až dosud celé řešení sledoval jen zpovzdálí. "Patrně takticky vyčkával," konstatoval mluvčí strážníků.

V momentě, kdy už byla celá situace u přepážky zdárně vyřešena a muž nebyl dojmu, že je v přesile, pustil se coby mstitel do akce. Jenže, myslitel to nebyl. "S nadáváním a hrozbami se rozběhl do již vyřešené situace. Výzev strážníků 47letý muž nedbal a tak se po střetu s rukou strážníkovou zase vrátil o několik políček herního plánu zpět, až si z toho sedl na zem. Po tomto razantním zamítnutím jeho požadavku lidové spravedlnosti přišla sankce dle zákona a ke slovu opět pokutové bloky," uzavřel příběh z pardubického nádraží Sejkora.