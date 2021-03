36letá žena se raději zavřela v kuchyni, protože na dveře dorážel rok a půl starý útočník. Jestli vás zarazil podezřele nízký věk útočníka, máme vysvětlení. Agresorem totiž byla rok a půl stará fena stafordšírského teriéra, která doma nebyla i s cestou ještě ani den, ale už začala zavádět nové pořádky. Ve chvíli, kdy se nově zakoupený pes pokusil o násilné převzetí moci nad bytem, ustoupila nová majitelka do záložních pozic a z obležené kuchyně zavolala o pomoc.

Strážníci dorazili na místo a absolvovali obdobu populární televizní soutěže Pevnost Boyard. Z výšky devíti pater jim přistály do trávy klíče hozené z okna. Ve staré pobřežní pevnosti by po tomto následoval běh po schodech za pruhovaným liliputem k určeným dveřím. Jenže doba pokročila a tak strážníci s potřebným vybavením raději využili výtahu. Za dveřmi bytu už ale čekala obtížná zkouška. Na agresivní fenu bez zábran strážníci nasadili odchytovou tyč, která zaručila jak bezpečí, tak i částečné zklidnění divokého zvířete. Další harmonické soužití pod jednou střechou za této situace nebylo možné, proto se fena za dva dny stěhovala podruhé, tentokrát do útulku a o jejím dalším osudu se teď musí dohodnout současná majitelka s předchozí majitelkou.



Strážník poznal hledaného muže

Ani mimo službu neztrácí strážníci svou pozornost. Jednomu z nich v centru Pardubic zkřížil cestu hledaný muž. Strážník si ho všiml a na místo zavolal své kolegy ve službě. Hlídka jeho domněnku vzápětí potvrdila. Hledaný mladík byl navíc ve společnosti dvou dalších kamarádů. Oba muži byli strážníkům kvůli svému rozsáhlému seznamu prohřešků také dobře známi. Při prohlídce kapes dvacetiletého mladíka našli strážníci zboží nejasného původu a čtyřgramový sáček marihuany. „Třetí z mladíků byl do policejní evidence zapsán již předchozí den. Na služebnu tak strážníci během tohoto výjezdu dopravili jen jeho dva kamarády,“ řekl k případu mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora.