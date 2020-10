Strážníci 15. října řešili celkem 140 událostí. Hned ráno kvůli bezpečnosti chodců a cyklistů strážníci uzavřeli kvůli zvýšené hladině řeky Chrudimky cesty podél levého břehu v parku Vinice v Pardubicích, přes které se pod mosty už přelila voda. Další zprávy již v tomto souhrnu.

Zablokovaný podjezd nákladními auty. Dvakrát za den

Trpělivost řidičů včera k prasknutí napínali řidiči nákladních vozidel, kteří se bez ohledu na rozměry podjezdu i svých vozů pokusili projet podjezdem na třídě 17. listopadu. Množství dopravních značek nejprve nedbal jeden řidič v deset hodin. Zastavil včas a způsobil naštěstí jen zmatky v dopravě. Za asistence hlídky strážníků z místa vycouval a za nerespektování dopravního značení dostal pokutu. O dvě hodiny později se do podjezdu snažil dostat další řidič nákladního vozidla. Ten zastavil až poté, co mu vozidlo začaly naklánět dráty trakčního vedení, o které se zasekl. Za asistence hasičů a techniků dopravního podniku se podařilo nákladní vozidlo vyprostit a vycouvat. Způsobenou škodu na ukotvení trakčního vedení opravila servisní četa do hodiny, hlídka dopravní policie vyřešila s řidičem způsobenou dopravní nehody a strážníci po celou dobu usměrňovali provoz. V obou případech se řidiči vymluvili na to, že je vedla navigace, což může být vysvětlení, ale nikoliv omluva.



Hledaná osoba jako bonus ke rváčovi

Agresivní muž, který se polonahý v Pernerově ulici pouštěl do souboje s dopravní značkou a zkusil to i s kolemjdoucími zaměstnal strážníky odpoledne. 41letý muž zcela zjevně pod vlivem něčeho dobrého se málem pustil do křížku i se strážníky, ale nakonec od svého pošetilého nápadu ustoupil. Vzápětí se na místo dostavil i jeho kamarád, který začal spolu s hlídkou jeho temperament krotit. Po zaplacení pokuty strážníci zpovzdálí i dohlédli, aby oba muži bez dalších incidentů dorazili na nádraží a odjeli z města do Hradce Králové. Bez zajímavosti není ani to, že strážníci při doprovodu této dvojice narazili na nástupišti na další osobu, která vzbudila jejich zájem. Tím byl 17letý chovanec výchovného ústavu toho času na útěku. Hlídky tak z nádraží neodjely s prázdnou a hledaného mladíka předaly policistům k dalšímu zaopatření.

Vyrazili na „nákupy“ dohromady měli 6 promile

Ve večerních hodinách řešili strážníci dvě krádeže v jednom. Ani jeden z pachatelů nebyl nestřízlivější a tak vyrazili společně. Šlo o 28letou ženu bez trvalého přístřeší, která nechtěla platit za dva energetické nápoje a rybí konzervy. Nadýchala přes 4 promile alkoholu. Protože v té chvíli již téměř nevnímala, převzala si ji do péče záchranná služba. Její 45letý společník na sebe upozornil sám hlavně tím, že si odmítal i přes upozornění nasadit roušku. Krom toho také v batohu ukrýval kradenou lahev rumu. Alkohol měl krom toho i v sobě. Nadýchal lehce pod dvě promile. Za jeho chování mu byl rovnou vystaven náležitý účet.