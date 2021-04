Seniorku na Závodu míru kontaktovala neznámá žena s tím, že u ní nechá svetr pro její lékařku a požadovala tisícikorunovou hotovost, která se důchodkyni vrátí, až si lékařka u ní svetr vyzvedne. Seniorka se zachovala přímo ukázkově, ženu odmítla a zavolala zeťovi, aby mu vše sdělila. Pak už následovalo oznámení strážníkům, kteří ale v přilehlém okolí ženu odpovídající popisu nenalezli. Tímto nabádáme seniory k opatrnosti, neotvírejte neznámým lidem a jednání, kdy se cizí osoba z vás snaží vymámit peníze, neváhejte oznámit na městskou či státní policii.

Zhasnutá světla, alkohol v dechu a ani slovo

Když ve čtyři ráno potkáte auto se zhasnutými světly, vždy to upoutá pozornost. Strážníci při hlídkové činnosti takové auto zjistili v centru města. A při pokynu k zastavení to bylo poprvé a naposledy, co řidič s hlídkou spolupracoval. Posádka dvou cizinců ve věku 19 a 24 let se doslova zasekla. Se strážníky odmítli komunikovat, prokázat svou totožnost i podstoupit orientační dechovou zkoušku. Jenže alkohol byl cítit, takže strážníci mladému řidiči přikázali setrvat na místě do příjezdu hlídky Policii ČR. Oba cizinci v přítomnosti státní policie pochopili, že s hrou „na mrtvého brouka“ nepochodí. Předložili pasy a dechová zkouška u řidiče odhalila, že za volant usedl se 1,6 promile alkoholu v dechu.