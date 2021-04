„Za poslední dobu evidujeme více než 10 případů krádeží katalyzátorů včetně částí výfuků. K odcizení tohoto dílu došlo nejen v Pardubicích, ale i na Chrudimsku, Svitavsku a Orlickoústecku, pachatel je prozatím ve všech případech neznámý,“ uvedla mluvčí policie Eva Maturová. Tzv. „katy“ jsou poměrně lukrativním zbožím na internetu, čehož důkazem jsou četné inzeráty obchodníků, kteří tyto automobilové díly vykupují.

„Jen v Pardubicích od 8. do 10. dubna se přihlásilo 6 poškozených majitelů, není vyloučené, že přibydou další. Pachatelé si s poškozením vozidel hlavu nelámou. Pro získání katalyzátoru odříznou střední část výfukového potrubí. Škoda se už vyšplhala do desetitisíců korun," vysvětlila Maturová. Majitelé, kteří sami nezjistili závadu, požádali o odtah do servisu a po pár minutách už bylo jasné, o co jde. Automechanik, který se pustil do zjišťování závady a důvodu nefunkčnosti vozu, ihned odhalil, co mu chybí.

„Pokud lidé všimnou na ulici v okolí zaparkovaných vozidel někoho, kdo pomocí nářadí odstraňuje součást automobilu, volejte prosím policisty přes linku 158," požádala Maturová.

Výkup ani prodej katalyzátorů sám o sobě trestný není. Majitel například už nepojízdného auta ho samozřejmě může rozprodat na náhradní díly a logicky jedním z nich je i katalyzátor nebo filtr pevných části. Pokud ale výkupce při prodeji a koupi neověří původ, nahrává to pochopitelně zlodějům. Katalyzátor lze využít buď jako celek jako náhradní díl, nebo rozebrat na prvočinitele a získané kovy odnést do sběrných surovin.