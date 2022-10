Na záchytné stanici neskončil jenom opilec z Pardubic. Hlídka pardubických strážníků tam musela pomoci hlídce Policie ČR, která na záchytku z Orlickoústecka převezla muže oblečeného v uniformě zbraní SS, se kterou se odmítal rozloučit i přes četné apely policistů, že válka dávno skončila. Tím ale bouřlivá noční směna rozhodně neskončila. Ve tři hodiny ráno hlídky strážníků i policie spěchaly do Jiráskovy ulice v Pardubicích, kde u party opilců před hudebním klubem zasahovala záchranná služba. "Záchranáři ale neměli klid na práci, neboť tlupa opilců kolem sanitního vozu si chtěla natáčet videa z ošetřování a dobývala se záchranářům do vozidla," sdělil k zásahu mluvčí městské policie.

Zdroj: MP Pce

O půl šesté ráno ještě strážníci vyjeli uklidnit další problémové osoby na halu pardubického hlavního nádraží. Strážníky ovšem napadl jiný problémový jedinec, který je začal napadat slovně s tím, že si bude dělat co chce, protože byl právě propuštěn z vězení. "Šlo o muže, který předchozí den skončil na záchytné stanici poté, co pod vlivem návykových látek strašil na chodbě bytového domu a dobýval se do bytu své matky. S výsledkem dechové zkoušky přes dvě promile alkoholu putoval opět na záchytnou stanici. Pacifikovat jej tam po třech hodinách musela další hlídka strážníků poté, co se opět začal chovat agresivně," dodal Sejkora. K jeho zklidnění přispěla teprve přítomnost strážníků a také uvolněný izolační pokoj, kam byl přesunut.