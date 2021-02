Co se za dveřmi přesně událo, zůstane navždy asi trochu záhadou. Jediný svědek byl zároveň aktér celého příběhu a domluva s ním byla z mnoha důvodů složitá. Z toho, co se strážníkům podařilo zjistit, se příběh odehrál snad nějak takto. Muž, 37letý a nám už známý bezdomovec, se snažil doběhnout včas na toaletu.

Nejen smůla se mu lepila na paty a osud byl o pár kroků rychlejší. Dokončil tedy alespoň cestu do kabinky, kde se pokusil o celkovou očistu. Koordinace pohybů s handicapem 3 a více promile na krku dávala tušit další katastrofu, která podle zákonů definovaných pány Newtonem a Murphym také nastala. Opilý muž se zhroutil na madlo toalety, které vyrval ze zdi a nebylo to ještě to poslední, co způsobil. Katastrofické domino už se sypalo a spolu s ním ze zdi i obkladačky na ploše metr a půl čtverečný. Do této scény zkázy poté už otevřel dveře hlídce. I na ledacos zvyklé oči strážníků si vzaly přestávku na několik nutných zamrkání pro obnovení ztracené životní rovnováhy.

Vzhledem k pochybnosti celé historky, ale hlavně tomu, že zástupce majitele objektu vyčíslil vzniklé škody v hodnotách, které už překračovaly hranice přestupku, přivolala hlídka na místo i kolegy z Policie České republiky. Nebezpečí přitahujícího muže strážníci převozovou sanitou dopravili na záchytnou stanici. Vzhledem k předchozím zkušenostem dodáváme, že převoz se již obešel bez dalších katastrofických událostí.

Opilé děti

U dvou opilých dívek v noci na dnešek museli zasahovat strážníci i záchranná služba. Hlídka našla dvě děti na zastávce v Jahnově ulici. 14letá ležela pozvracená na zemi, 13letá na tom byla o něco lépe. Starší z děvčat nadýchala téměř 0,7 promile a vzhledem k zdravotnímu stavu volali strážníci na místo záchrannou službu. Mladší kamarádka nadýchala 0,43 promile a na místě si ji přijel převzít její otec. V obou případech jde o děti, na které strážníci naráží pravidelně. Mladší z dvojice má u nás za dva roky více záznamů než je jí let a mezi nimi už i trestný čin v podobě rozbité autobusové zastávky. V tomto případě strážníci zjistili i jméno kamaráda, který alkohol dívkám obstaral a vzhledem k věku všech zúčastněných se věcí bude zabývat příslušný sociální odbor magistrátu