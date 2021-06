Třiasedmdesátiletá seniorka žila v Pardubicích na Dubině v domě sama. Tedy až do doby, než se jí tam nastěhovali tři cizí lidé. Devětatřicetiletý muž a o dva roky mladší žena se seniorce vetřeli a zabydleli se v její domácnosti.

„Oba využili její dobroty a téměř z ulice se ještě s jedním mužem nastěhovali k ní,“ popsala policejní mluvčí Eva Maturová. Když dcera seniorky, která je majitelkou domu, zjistila, že v domě přebývají nežádaní nocležníci, zavolala policii, která jí pomohla všechny cizí osoby urychleně vystěhovat. Žena následně ještě ten den vyměnila všechny zámky.

Ale ani to nepomohlo. Skupinka ještě ten večer rozbila okno v koupelně a do domu se vloupala. V ten moment už byli znovu na řadě policisté. „Na místo vyjeli kolegové z dubinského obvodního oddělení i policisté z Pohotovostního a eskortního oddělení. Rozdělili si úkoly a šli do akce.

Zdroj: Youtube

Bylo potřeba zajistit okolí domu a zadržet pachatele uvnitř,“ vysvětlila Maturová. Policejní akce trvala jen pár vteřin. „Lehněte si na zem!“ křičeli policisté na muže, který vyšel se zakrvácenou rukou z toalety. Za ním se objevila i žena. Ta výzvu policistů poslechla, avšak muž odmítal spolupracovat. „Proto policisté využili donucovací prostředky k tomu, aby ho zajistili.

Obdobnou rychlost nabralo i uložení trestu u podezřelé. Jelikož měla mít na svědomí ještě další protiprávní jednání, byl podán v takzvaném super zkráceném přípravném řízení návrh na vazební stíhání,“ informovala policejní mluvčí. Soudce však stejný pohled na věc neměl, do vazby žena nešla, ale uložil ji 300 hodin veřejně prospěšných prací. „Rozhodování o vině a trestu devětatřicetiletého muže bude trvat o něco déle. I on je nyní ohrožen trestní sazbou v délce dvou let,“ uzavřela Maturová.