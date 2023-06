Šest dozorců, dvě ženy a čtyři mužů, kteří stanuli před soudem kvůli údajnému mučení bývalé vězeňkyně, se tak stále nemůže vrátit do práce.

Sedm dozorců, kteří se měli v lednu 2020 dopustit mučení, ženu po jejím nevhodném chování připoutali v cele služebními pouty k okenním mřížím otevřeného okna tak, že měla ruce rozpažené od sebe a následně se měla pomočit. Dozorci se na ni měli navíc chodili dívat, smát se jí, říkali jí, ať chcípne. Když se pomočila, musela po sobě uklidit.

Vězeňkyně tvrdí, že se ji dozorci chtěli pomstít a vynutit si její omluvu za její chování ve školícím centru.

„Poutání je možné podle zákona použít, pokud vězeň buď fyzicky napadne příslušníka vězeňské služby, ohrožuje život, poškozuje majetek nebo chce utéct. Kopání do matrací takovým jednáním není. Pokud poškozená máchala rukama a prohlašovala, že jsou dozorci neschopní, není to důvod k použití donucovacího prostředku,“ sdělil předseda odvolacího senátu Aleš Holík.

Vězeňskou službu následně prošetřoval i GIBS (Generální inspekce bezpečnostních sborů). A přestože již dříve Havlíčkobrodský soud i Krajský soud v Hradci Králové rozhodl ve prospěch dozorců a zprostil je obžaloby, státní zástupce se znovu, v neprospěch všech, odvolal. Podle něj se soud dostatečně nevypořádal se všemi svědeckými výpověďmi.

„Okresnímu soudu je vytýkáno, že neprovedl všechny důkazy, další hodnotil částečně a jednotlivě a ne ve vzájemných souvislostech. Nerespektoval právní názor odvolacího soudu a vyhodnotil nesprávně závěry šetření,“ řekl státní zástupce Lukáš Vodička.

Státní zástupce také popsal, že výpovědi dalších vězeňkyň potvrzují, že měla žena volat o pomoc a plakat, navíc měla mít viditelné stopy na rukách.

„Některé důkazy okresní soud řádně nevyhodnotil a nebo nesdělil, proč těmto důkazům neuvěřil,“ dodal Vodička.

Žalobce tak trvá na tom, že žena byla vystavena po několik hodin fyzickým a psychickým útrapám.

Svědci před okresním soudem dříve vypověděli, že poškozená žena, která má bohatou trestní minulost, se ve výkonu trestu chovala agresivně, odmítala pracovat ve školském zařízení a opakovaně lhala. To potvrdila i část znaleckých posudků od psychologů nebo pracovníků vězeňské služby. Žena navíc obdobně obvinila i další dozorce poté, co byla z věznice ve Světlé přeřazena do jiné věznice.

V den, kdy se měl incident stát, se žena po cestě na celu chovala agresivně a podle dozorců hrozilo, že je fyzicky napadne. Ti nechtěli čekat, až se to stane, proto ji připoutali k mříži. Když ji chtěli po dvou hodinách odpoutat, dál se měla chovat agresivně. Po další hodině a půl se omluvila.

Tím ale zaměstnanci věznice porušili zákon, který ukládá, že osoba může být spoutaná jen v některých případech. I za daných podmínek ale platí, že může být spoutaná maximálně na dvě hodiny.

„Míra možného trestného jednání nemusí být u každého obžalovaného stejná. Podle názoru odvolacího soudu navíc není možné, aby důvodem k připoutání na několik hodin bylo pouhé slovní napadání či kopání do zábradlí, jak uváděli obžalovaní,“ konstatoval předseda odvolacího senátu v Pardubicích Aleš Holík. Soud v Havlíčkově Brodě se tak bude muset držet právního názoru pardubického senátu.

Obhájce obžalovaných pak před soudem znovu poukazoval na to, že dozorci musí předcházet svému napadení.

Podle soudu ale k ponechání pout dozorce neopravňují slovní urážky ani to, že žena říkala, že jsou neschopní.

Dnešní soudní líčení se pak stočilo spíše na kritiku státního zástupce, který podle obhájců nerozumí, jak to ve vězeňské službě chodí.

„Situace ve vězeňské službě je velice složitá. Ten, kdo tam nebyl, neví, do jaké pozice jsou postaveni dozorci,“ oponoval advokát Zdeněk Honzík, který má vlastní zkušenosti z vězeňské služby, kde několik let pracoval.

Soud už v minulosti také řešil způsob, jak mají dozorci vězně poutat, ten ale nebyl podle soudu ve věznici přikázán. Podle soudce tak šlo o systémový nedostatek věznice. A obžalovaní tak postupovali běžným postupem.

Státní zástupce před soudem ale připomněl, že v jiném případě, kdy byla vězeňkyně spoutaná v cele, trvalo to pouze 11 minut.

Krajský soud dnes zprostil obžaloby pouze jednoho dozorce Tomáše Pejchara, který ve věznici nepracoval dlouho a na místě byl jen jako doprovod, dalšího děje se neúčastnil. Jeho zproštění je pravomocné. Ostatní obžalovaní budou muset znovu k havlíčkobrodskému soudu.

Další kolo jednání tak bude pokračovat u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, který už dozorce dvakrát zprostil obžaloby.