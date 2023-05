Ukradená dodávka, ujetých zhruba 500 km s platným zákazem řízení, prodej pneumatik uložených v dodávce, utracené peníze z nalezené peněženky a pozitivní orientační test na drogy. Taková je bilance 38letého muže, kterému původně pouze ujel vlak.

Vlak. | Foto: Ilustrační foto: Deník/Jan Buriánek

Vše začalo první květnovou sobotu, kdy se muž vydal vlakem z Trutnova do Hořic, odkud měl večer odjet za kamarádkou do Lázní Bělohrad. Vlak mu však ujel, a proto se rozhodl procházet ulicemi Hořic. Kolem třetí hodiny ranní si v ulici Malátova všiml zaparkované dodávky, kterou odcizil a rozhodl se ji následující dny užívat. Přestože věděl, že má až do října letošního roku vyslovený platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Za čtyři dny najezdil s dodávkou kolem 500 kilometrů.

V nákladovém prostoru vozidla se mimo jiné nacházely čtyři pneumatiky, které měl muž v Trutnově prodat za dva tisíce korun. Tím jeho působení v tomto městě neskončilo, v pondělí 8. května našel na benzinové stanici koženou peněženku s kompletními doklady, platební kartou a hotovostí, kterou si ponechal a finanční prostředky utratil.

„Po oznámení krádeže policisté ihned vyhlásili pátrání po vozidle. Dodávku značky Fiat vypátrali pardubičtí policisté ve středu 10. května u čerpací stanice v Pardubicích, a to včetně nového majitele. Muže policisté vyzvali k podrobení se dechové zkoušky, která byla negativní, což se nedá říci o provedeném orientačním testu na drogy, který vyšel pozitivně na pervitin," popsala policejní mluvčí Eliška Pospíšilová. Výzvu k podrobení se lékařskému vyšetření řidič - neřidič odmítl.

Pardubičtí policisté muže eskortovali na oddělení, kde si ho převzali jičínští kriminalisté. Ti muže obvinili z krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což mu hrozí až dva roky za mřížemi.