Veřejným míněním hýbal především případ brutálně zavražděného podnikatele Stanislava Brunclíka z Vysokého Mýta z roku 2004 nebo kauza několika mužů, kteří o pět let později ubili otce čtyř dětí ze Svitavska. Samostatnou kapitolou jsou pak sečské vraždy z první poloviny devadesátých let. Jednou byl motivem manželský trojúhelník; podruhé opět - jak jinak – peníze. Z Vysokého Mýta pocházel i další podnikatel, kterého v roce 2015 unesl slovensko-ukrajinský gang do Chrudimi. I tento případ skončil tragicky.