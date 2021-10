Oba mladíci dnes odmítli vypovídat, protože vše opakovaně řekli v přípravném řízení. "Vypovídat si nepřeji, mám za to, že jsem se k tomu vyjádřil obsáhle," uvedl například Fiala. Soudkyně dnes jejich dřívější výpovědi četla. Nehyba také požádal, aby se již nemusel kvůli pracovnímu vytížení dalších stání účastnit.

Už při líčení v Praze státní zástupkyně Jana Murínová žádala pro Fialu trest 30 let ve vězení, dnes výši odnětí svobody zopakovala. S výší trestu, který udělil městský pražský soud, nesouhlasila. U Nehyby opět navrhuje pět let vězení, peněžitý trest pět milionů korun a propadnutí 1,5 milionu korun.

Auto zavražděných oba mladíci po smrti seniorů odvezli do Maďarska a poté se pokusili nechat převést vilu v katastru nemovitostí. To se jim nezdařilo kvůli zásahu policie.

Fiala zpočátku přiznával, že zabil sedmapadesátiletého muže, a to údajně v sebeobraně pohrabáčem potom, co muž svoji přítelkyni zavraždil. Později uvedl, že u smrti páru nebyl. Připustil, že společně s Nehybou sjednával s partnerem seniorky koupi vily a že s nimi kvůli doladění detailů dohody setkal na chatě ve Velké Pasece nedaleko jeho bydliště v Ledči nad Sázavou.

Mladíci podle obžaloby zfalšovali kupní smlouvu. Fiala pak majitelku nemovitosti i jejího druha odvezl počátkem června 2019 do pronajaté chaty ve Velké Pasece. Tam je podle žalobců zavraždil, zatížil jejich těla závažím a shodil je z mostu do vody. Muž měl sečné rány na hlavě, roztříštěnou lebku a pohmožděný mozek. Přesnou příčinu úmrtí ženy se nepodařilo určit, seniorka se zřejmě utopila.

Mladíci, tehdy studenti vysokých škol, se se seniory seznámili, když hledali v Praze nájem. Vilu v Bubenči vlastnila dvaasedmdesátiletá seniorka. Podle znaleckého posudku měla nemovitost hodnotu 22 milionů korun. Muži jednali o prodeji s majitelčiným o 15 let mladším přítelem, vyplývá ze spisu. Žena o jednání nevěděla, vilu ani prodat nechtěla.

V případu je obžalován kvůli podvodu také Jiří Nehyba, který měl jít podle nepravomocného rozhodnutí do vězení za podvod na pět let a zaplatit pět milionů korun jako peněžitý trest. Oba muži se cítí neviní, proti rozsudkům se odvolali a odvolací soud jim vyhověl.

Mladíci podle obžaloby zfalšovali kupní smlouvu. Fiala pak majitelku nemovitosti i jejího druha odvezl počátkem června 2019 do pronajaté chaty ve Velké Pasece. Tam je podle žalobců zavraždil, zatížil jejich těla závažím a shodil je z mostu do vody. Muž měl sečné rány na hlavě, roztříštěnou lebku a pohmožděný mozek. Přesnou příčinu úmrtí ženy se nepodařilo určit, seniorka se zřejmě utopila.

Kauza se vrací k projednání poté, co odvolací soud v Praze nepravomocný rozsudek letos zrušil. Z Prahy se případ dostává k pobočce krajského soudu v Pardubicích kvůli místu vraždy na Havlíčkobrodsku. Fiala si podle nepravomocného rozsudku měl odpykat ve vězení 23 let, což je výjimečný trest. Je obžalován také z pokusu o podvod.

V Pardubicích dnes začalo hlavní líčení v případu dvojnásobné vraždy seniorů, která se stala v roce 2019 ve Velké Pasece na Havlíčkobrodsku. Státní zástupkyně žádá pro obžalovaného výjimečný trest, 30 let ve vězení. V kauze zavražděného páru, těla nalezla policie ve vodní nádrži Švihov po několika měsících pátrání, čelí obžalobě Tomáš Fiala. Podle spisu chtěl tak získat historickou vilu v Praze v hodnotě 22 milionů korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.