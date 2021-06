"Meteorologové hlásí na dnešní den výstrahy a čísla až 35 stupňů Celsia. V Pardubicích to zatím víc než horko kosí alkohol a my nejvyšší číslo hlásíme 4,52. Promile v dechu," řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

A šprýmuje, že "meteorologická varování předpovídají na pátek extrémní horka. To s sebou nese některá rizika ve formě zvýšeného nebezpečí požárů a také zprávu, že sněhové řetězy dnes určitě nebudete potřebovat. Odborníci přes zdraví zase doporučují ubrat fyzickou zátěž, vyvarovat se pohybu na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Ale chce to neplést si pojmy a dojmy a z pitného režimu vynechat alkohol. Bezvládných ležících postav, které k zemi neposlala velká nálož fotonů, ale větší nálož alkoholických promile našli strážníci v Pardubicích hned několik," dodává.

A začal vypočítávat poslední případy.

Tím prvním byl 62letý muž na jízdním kole na třídě S. K. Neumanna. Hlídka strážníků na místě převzala od pohotových svědků poskytování první pomoci až do příjezdu záchranné služby a hlídky Policie České republiky.

Znaveni sluncem, nebo alkoholem? Dnes v PardubicíchZdroj: MP Pardubice"Ukázalo se, že proti původnímu předpokladu muže na kole nesrazilo vozidlo, ale alkohol. Dechová zkouška provedená policisty ukázala přes 3 promile, proto další cesta muže vedla do nemocnice," uvedl Sejkora. Strážníci se postarali o uzamčení opuštěného dopravního prostředku.

Další ležící osobu strážníkům oznamovatel ohlásil z ulice Kosmonautů. Než ale hlídka na místo dorazila, neznámý ležící se někam vypařil. "Nezbývá než doufat, že ne do vzduchu, ale někam domů. Kdo se ovšem nevypařil, byla strážníkům dobře známá 51letá žena, kterou našli ležet na lavičce na sídlišti Dubina. Výsledek 4,52 promile v dechu málem sežehl i náš měřicí přístroj. S tímto rekordem dne žena pokračovala do nemocnice," líčí strážníci.

Dalším v pořadí byl 26letý muž, který se do statistik probojoval hned dvakrát. Znaven horkem a vínem si ustlal přímo na chodníku. "Po probuzení byl schopen uznat, že i přes chladivý efekt dlažby si nezvolil nejvhodnější místo k relaxaci, a slíbil to napravit. Nevyšlo to příliš, protože o dvě hodiny později jen našel jiný oznamovatel v kontejneru na tříděný odpad. I tady strážníci muži vysvětlili, že ani tento modrý pokoj není nejlepším místem k odpočinku, a tentokrát už jejich rady byly vyslyšeny."

Posledním v pořadí pak byl 73letý muž v ulici K Polabinám. I jemu podkopl nohy alkohol. Marných pokusů o vstávání si všiml místní obyvatel. "Zvládl se doplazit pod strom, kde jej neschopného dalšího pohybu našla hlídka. S výsledkem 2,46 promile alkoholu v dechu jej pak čekalo zotavení na záchytné stanici," uzavřel Sejkora.