To, že policejní služba může začít v každém okamžiku i když má člověk na sobě tepláky, dokazuje úterní případ z Pardubic.

"Náš psovod si šel v osobním volnu v rámci zvyšování fyzické kondice zaběhat, sledoval okolí, kde nemohl přehlédnout mladého muže s výrazným tetováním. Ihned věděl, že stejné obrázky viděl i na internetu s informací, že jde o hledaného vězně, po kterém vyhlašovali pátrání Středočeši," uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.

Policista v covilu na nic nečekal, prokázal se mu policejním odznakem a vyzval ho, aby předložil doklady, protože je podobný muži v celostátní pátrání.

"Muž znervózněl, chvíli stál s rukama v kapsách, ale poté do jisté míry spolupracoval. Občanský průkaz u sebe měl, jenže už na první pohled nepatřil jemu. Přestože neustále policistu přesvědčoval, že je to skutečně on, kolega se odbýt nenechal a informoval operační středisko, které na místo vyslalo kolegy z pardubické hlídkové služby. V batohu měl další doklady - rodný list a náhradní doklad potvrzující ztrátu občanského průkazu další osoby. Odkud vše získal, to na místě neřekl, rozpovídal se až na obvodním oddělení, kde pod tíhou důkazů pro výrazné tetování potvrdil, že je skutečně 33letý muž, který 12. července odešel z nestřeženého pracoviště. Občanský průkaz údajně našel v Praze a další doklady si u něj schoval jeho kamarád," dodala mluvčí.

Do Pardubic si prý vyrazil jen na tak, chtěl si užít svobody a poté se vrátit do Prahy. Pár dní svobody si evidentně užil, ale skončila v okamžiku, kdy v něm policista poznal hledaného muže.

"V pondělí jsem si říkal, že takového člověka bych na ulici bezpečně poznal, ale v ten moment by mě nenapadlo, že se tahle myšlenka o den později zrovna v Pardubicích stane skutečností," řekl poté dotyčný policista.

O cestu zpět do věznice mladý muž na útěku starost mít nemusel. Tam se dostal pomocí eskort. "Kolegové z hlídkové služby ho předali do královéhradecké vazební věznice a jeho další cesta už byla v gesci vězeňské služby," uzavřela policejní mluvčí Maturová.

Zdroj: Youtube