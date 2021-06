Dubinští policisté sdělili podezření z trestných činů porušování domovní svobody a poškození cizí věci 2 osobám, 39letému muži a o 2 roky mladší ženě.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lada Součková

Čeho se údajně dopustili? Tato dvojice se v uplynulém měsíci vetřela do přízně 73leté seniorky, která v domě žila sama. Oba využili její dobroty a téměř z ulice se ještě s jedním mužem nastěhovali k ní. Jakmile to zjistila její dcera (majitelka domu), okamžitě jednala a za pomocí policistů všechny cizí lidi z domu vystěhovala. V ten den vyměnila zámky, ale večer přišla na to, že se vloupali dovnitř koupelnovým oknem, které rozbili. V ten moment už byli znovu na řadě policisté. Na místo vyjeli kolegové z dubinského obvodního oddělení i policisté z Pohotovostního a eskortního oddělení. Rozdělili si úkoly a šli do akce.