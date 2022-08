"Pardubičtí kriminalisté z oddělení obecné kriminality v minulých dnech zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 61 a 63 let pro trestné činy krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci ve spolupachatelství. Ti se v období od dubna do července letošního roku dopustili série vloupání do sedmi bytů v Šumperku, Hradci Králové a Pardubicích," uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikonatová.