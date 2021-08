„Po předchozí domluvě dva muži ve věku 29 a 23 let fyzicky napadli 60letého muže, kterého měli uchopit zezadu kolem krku, strhnout ho na zem a loktem ho udeřit do obličeje,“ popsala policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Pachatelé následně zraněnému muži prohledali kapsy, ze kterých mu ukradli mobilní telefon a také peněženku. V ní si odnesli přes deset tisíc korun a samozřejmě i mužovy doklady.

Poté se muži rozdělili a postupně z hotelu odešli. Policii se ale podařilo zadržet staršího z násilníků. „Operativním šetřením, výslechem poškozeného a za pomoci kamerových záznamů policisté 29letého muže vypátrali a po předchozím souhlasu státního zástupce ho zadrželi,“ řekla Muzikantová.

Při výslechu se zadržený muž částečně přiznal a po provedení nezbytných úkonů ho policisté zavřeli v policejní cele, odkud putoval do věznice, kde bude čekat na soud. „Vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce návrh na vzetí obviněného do vazby akceptoval a rozhodl o jeho umístění do vazby,“ potvrdila policejní mluvčí. V případě, že soud uzná muže vinným, hrozí mu od dvou do deseti let za mřížemi.

Takový trest hrozí u jeho kumpánovi, po mladším pachateli ale policie ještě pátrá.

Zdroj: Youtube