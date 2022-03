Ve fotogalerii je dokumentace opravy hřebčína před dokončením v roce 2020

"Stanovisko se nezměnilo," odpověděl na dotaz předsedy senátu bývalý ředitel pardubické stavební firmy Cettus Vladimír Nový. V době zakázek, v roce 2013, byl zástupcem investora a podle obžaloby zmanipuloval výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a technický dozor.

Odvolací pražský vrchní soud mu loni v únoru zpřísnil podmíněný trest na 2,5 roku vězení s podmínkou na čtyři roky. Krajský soud v Hradci Králové Nového v roce 2019 potrestal ročním vězením s podmínkou na tři roky. Odvolací vrchní soud udělil podmíněný trest ještě jednomu z obžalovaných, dalšímu muži uložil peněžitý trest.

Krajský soud se případem zabývá podruhé. Vrchní soud v Praze loni v únoru část případu vrátil k novému projednání prvoinstančnímu soudu do Hradce Králové. U dvou fyzických osob rozsudek nabyl právní moci.

Podle nepravomocného rozsudku krajského soudu se podařilo prokázat, že zčásti docházelo ke zjednávání určité výhody některým zadavatelům. Královéhradecký soud však odmítl tvrzení státního zástupce, že obžalovaní postupovali jako organizovaná skupina. Uvedl také, že hlavním zájmem nebylo obohacení, ale spíše snaha, aby rekonstrukci kvalitně provedla renomovaná firma.

Podle obžaloby byla jednáním obžalovaných ohrožena dotace na rekonstrukci hřebčína ve výši zhruba 250 milionů korun, škoda ale fyzicky nevznikla.

"Obžaloba byla původně podána proti 17 fyzickým a pěti právnickým osobám, u dvou fyzických osob došlo již k pravomocnému rozhodnutí, k odsuzujícímu rozsudku. Současné řízení je vedeno proti 15 fyzickým osobám a ohledně právnických osob počet zůstává na pěti, plus jedna právnická osoba, na kterou trestní odpovědnost přešla, je to společnost Metrostav Infrastructure, na kterou přešla zásadní část majetku společnosti Metrostav," řekl ČTK státní zástupce Adam Borgula.

Podle něj je jednání zaměstnanců a pracovníků Metrostavu přičítatelné jak společnosti Metrostav, která nadále existuje, tak i společnosti Metrostav Infrastructure.

Zástupce společnosti Metrostav Infrastructure označil účast společnosti v soudním řízení za nezákonnou, neúčelnou a také za protiústavní. "Je to nejen v rozporu s ústavním pořádkem, ale rovněž s ustanovením trestního řádu," řekl soudu zástupce společnosti. Podle něj se společnost Metrostav Infrastructure zabývá výstavbou silnic a mostů, nikoli opravami památek.

Obžalovaným hrozí různé tresty. Podle původně podané obžaloby za pokus o poškození finančních zájmů EU a za přípravu dotačního podvodu až deset let vězení, za zjednání výhody ve veřejné zakázce a pletichy až osm let a za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže až pět let.

