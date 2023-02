Za řízení pod vlivem návykových látek už byl muž v minulosti trestán. Nyní si odsedí osm let ve věznici s ostrahou.

K činu se Jandera u soudu přiznal.

„Ano, vím, za co jsem stíhán i jaká je trestní sazba. Vozidlo jsem při nehodě řídil,“ řekl při výslechu. Doznal se i k tomu, že bral drogy. „Užíval jsem pervitin a marihuanu, LSD, kokain, několikrát týdně. Alkohol jsem pil pravidelně o víkendech. Po nehodě jsem pil taky, když přišly špatné myšlenky. Marihuanu jsem měl od nehody asi čtyřikrát, pervitin už ne,“ dodal obžalovaný.

Před lety byl však trestán za převážení marihuany a také za řízení pod vlivem návykových látek.

Ráno jsme psali:

Řidič, který před rokem zabil při nehodě v Litomyšli tři lidi, dostal osm let

Pod vlivem drog a alkoholu byl i v době tragické nehody.

"U psycholožky jsem byl asi třikrát, pak jsme už nešel, pořád mi to připomínalo nehodu a nepomáhalo mi to. Ze závislosti jsem se neléčil, myslel jsem, že to zvládnu sám. Ale nezvládám drogy.“



Miroslav Jandera

Dechová zkouška u něho po nehodě prokázala 1,82 promile alkoholu. Druhé dechové zkoušky už nebyl schopný. Podle znaleckého posudku projížděl místem rychlostí až 75 kilometrů za hodinu. Obviněn byl ze spáchání zločinu usmrcení z nedbalosti a také přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

„Přitěžující okolností je fakt, že došlo ke smrti tří osob a že řídil pod vlivem alkoholu už do klubu. Ze zákazu řízení uloženého v minulosti se nepoučil, a to ani z trestu za drogovou činnost. Nezanechal řízení pod vlivem ani užívání drog. Má sklon k páchání trestné činnosti v souvislosti s drogami,“ přednesl u soudu státní zástupce Michal Dadák.

Zdroj: Iveta Nádvorníková

Podle soudkyně Evy Kotalové ani nemá muž sebereflexi, aby se léčil ze závislosti. Odbornou pomoc vyhledal pouze po nehodě.

„Necítil jsem se dobře, tak jsem vyhledal psychologickou pomoc v Chocni. Chtěl jsem se poradit, jinak mi pomáhá sestra a otec. U psycholožky jsem byl asi třikrát, pak jsme už nešel, pořád mi to připomínalo nehodu a nepomáhalo mi to. Ze závislosti jsem se neléčil, myslel jsem, že to zvládnu sám. Ale nezvládám drogy,“ dodal Jandera.

Podívejte se na místo tragédie dnes, dva dny před jejím ročním výročím:

U soudu mluvil tiše, díval se do stolu a po vynesení rozsudku se objevily i slzy. Rodinu zemřelých však po tragédii kontaktoval pouze jedinkrát. „Zkoušel jsem kontaktovat rodinu smskou, ale neozvali se. Jezdí tam příbuzní, nevím, jak je mám já kontaktovat,“ řekl Jandera. Pozůstalí muže totiž po nehodě podle obhájkyně Anny Košťálové vytěsnili a nechtějí s ním komunikovat.

Vše o tragické nehodě:

Dostal se z auta, tři kamarádi uhořeli. Za tragédii v Litomyšli padlo obvinění

Státní zástupce navrhoval pro obžalovaného trest ve výši osm let a šest měsíců nepodmíněně a desetiletý zákaz řízení motorových vozidel. „Nemá sebereflexi, z posudku z psychiatrie je zřejmé, že je pro společnost rizikový. Obžalovaný i po nehodě dál pije alkohol a užívá marihuanu. Není potrestán ani usmrcením přítelkyně a jejích příbuzných,“ zdůvodnil návrh Dadák.

Vzpomínky na tragédii ve videu:

Zdroj: RONOX

O trestu bylo rozhodnuto během hodiny. Dostal osm let nepodmíněně a deset let zákaz řízení motorových vozidel. Podle soudkyně Evy Kotalové nemůže být však žádný trest dostatečný.

„Rodiny přišly o děti, nikdo jim je nevrátí. Obžalovaný si to v sobě ponese do konce života. Polehčující okolnost je, že učinil prohlášení viny a je řádně zaměstnaný. Na druhou stranu proti němu hovoří přitěžující okolnost, že je to člověk, který nehodlá skoncovat s užíváním drog a alkoholu. V neprospěch hovoří i to, že od nehody uplynul rok a kromě dvou návštěv psycholožky se nepokusil léčit závislost,“ sdělila soudkyně.

Na místě sobotní tragédie v Litomyšli hoří desítky svíček. Vyšetřování pokračuje

Je pro okolí nebezpečný

Podle soudu je nebezpečný svému okolí a mohl by se dopustit další trestné činnosti.

KŘÍŽE NA GAJERU



Patrně nejtragičtější nehoda novodobé historie Pardubického kraje se stala v roce 2004 na Gajeru. Byla asi hodina po půlnoci na 28. srpna, když na široké přehledné silnici čelně narazil do Renaultu Nevada, v němž jely dvě rodiny na dovolenou na Slovensko, protijedoucí Ford Tranzit. Opilý 28letý řidič fordu, který měl po nehodě v krvi 1,79 promile, ve stotřicítce nebezpečně předjížděl jiné auto.



V renaultu, jehož posádka nebyla připoutaná, zemřeli čtyři dospělí a dvě dívky ve věku šest a osm let. Přežil jen osmiměsíční chlapec, který spal v zavazadlovém prostoru. Viník nehody vyvázl jen s lehkým zraněním. U soudu dostal sedm let vězení a desetiletý zákaz řízení. Muž tehdy neuspěl ani s odvoláním. Podle vyšetřovatelů vypil před osudnou jízdou několik piv a dva panáky tvrdého alkoholu.

Je to prý člověk nezodpovědný, je si vědom, že požil drogy, přesto sedne do auta a řídí ještě vyšší rychlostí, než je v místě povolená.

Za dva dny tomu bude rok od tragické nehody. Dnes proběhl s řidičem soud.Zdroj: Iveta Nádvorníková

„Hájím něco, co sama neschvaluji. Musím vše potvrdit a potvrzuje to i klient, je si vědom, že se dopustil kritického jednání. Sebereflexe je trochu horší, nechodil dál na psychologickou léčbu, nepodrobil se protialkoholnímu léčení, nicméně od samého začátku byl v posttraumatickém šoku, dost dlouho nemocen. Sám se snažil nehodu vytěsnit, aby se dostal psychicky do stavu, aby byl schopen nastoupit do výkonu trestu, se kterým od začátku počítá. Je si vědom, že se dopustil tak závažného trestného činu, že jiný trest nepřichází v úvahu," okomentovala rozsudek obhájkyně Košťálová.

Potvrdila, že Jandera dál zahání chmury alkoholem. „Není schopen sám si pomoct, výkon trestu mu určitě pomůže,“ uzavřela Košťálová.

Trest je pravomocný, obě strany s rozsudkem souhlasily.

Jandera také musí zaplatit 33 tisíc korun za zničené auto a silničářům pak 50 tisíc za zlomenou třešeň.