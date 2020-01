Dvaatřicetiletému Ukrajinci obviněnému z vraždy hrozí 15 až 20 let ve vězení nebo trest výjimečný. Podle policie v nelegální ubytovně v Opatovicích nad Labem na Pardubicku ubodal dva muže. Novinářům to dnes řekli pardubičtí kriminalisté. Čin se stal loni v listopadu, policie podezřelého zadržela po dvou dnech.

Ilustrační koláž. | Foto: Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová. Koláž: DENÍK

"Je to nejzávažnější případ co do následků, který jsme v roce 2019 v Pardubickém kraji měli," řekl vedoucí obecné kriminality Milan Šimek.