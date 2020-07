Vlastník lesa v okolí Přelouče zanedbal ochranu proti kalamitním hmyzím škůdcům. Inspektoři České inspekce životního prostředí mu za porušení zákona o lesích uložili pokutu 200 tisíc korun.

Firma nezajistila včasné zpracování kůrovcového dříví. | Foto: ČIŽP Hradec Králové

Společnost Enlino vlastní rozsáhlý lesní majetek o rozloze 1 668 hektarů, a to včetně Žehušické obory. ,,Společnost nezajistila včasné zpracování kůrovcového dříví, takže došlo k postupnému zvýšení rozsahu napadení a rozvoji populace lýkožrouta smrkového, lýkožrouta severského a lýkožrouta lesklého. To zapříčinilo vyrojení nové generace kůrovců do okolních lesních porostů,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové.